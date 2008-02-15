Ще одна версія бійки в Ужгороді: ніяких бит і лише чотири міліціонери

Як повідомляє Центр зв`язків з громадськістю УМВД в Закарпатській області, 6 лютого в ужгородському ресторані відпочивали четверо співробітників спецпідрозділу "Беркут" і Управління ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, які протягом місяця знаходилися на Закарпатті в службовому відрядженні. Всі працівники міліції були в цивільному і без табельної зброї.

Близько 21:00 між міліціонерами і групою осіб, які відпочивали за сусіднім столиком, відбулася суперечка, яку спровокувава житель Ужгорода. "Знаходячись в нетверезому стані, місцевий житель почав чіплятися до працівників ДАІ і "Беркута", кривдити їх нецензурними словами. Далі по мобільному телефону він викликав на допомогу своїх товаришів. Незабаром в ресторан прибули на двох іномарках молоді люди "характерної зовнішності", які почали викликати міліціонерів на "розборку", - відзначили в МВС.

Пізніше в ресторан під`їхали наряди патрульної служби Ужгородського міськвідділу і "Беркута", яких викликали співробітники міліції, які відпочивали в ресторані. "Це дозволило уникнути колотнечі, масових безчинств на території ресторану. Ніяких бит і зброї під час інциденту не застосовувалося", - повідомили у відомстві.

Житель Ужгорода був затриманий і доставлений у відділ міліції для дачі пояснень. На даний момент прокуратура міста вирішує питання про порушення щодо зловмисника кримінальної справи за ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Розслідування справи продовжується, як і службове розслідування правомірності дій працівників міліції.

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Версію начальника Державного Департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ читайте тут

А з розвитком подій у викладі ужгородського мера Сергія Ратушняка можна ознайомитися тут