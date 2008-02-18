Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав із днем народження Олену БОННЕР. Про це повідомляє прес-служба глав держави.

«Ви завжди вражали мене своїм нездоланним характером, почуттям власної гідності та життєвою силою. Репресії, воєнні і фронтові роки, випробування, що випали на Вашу долю, не зломили Вас», – йдеться у привітанні В.ЮЩЕНКА.

«Разом з Андрієм Сахаровим як високоморальні захисники прав людини Ви символізуєте не лише у своїй Батьківщині, а й в усьому світі цілу епоху боротьби за демократію», – наголосив Президент.

Він відзначив, що публіцистика, громадська і миротворча діяльність О.БОННЕР, спрямовані на творення громадянського суспільства, не лише заслуговують на високу повагу, а і є важливою спадщиною для прийдешніх поколінь.

«Прийміть мою особисту найглибшу повагу за Вашу стійку громадянську позицію, за підтримку правозахисного руху, вагомий внесок у розвиток демократичних процесів у світі і, безумовно, в Україні», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він побажав О.БОННЕР міцного здоров`я, сил, натхнення і щасливого довголіття в колі рідних і близьких.