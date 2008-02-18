У КНДР розстріляли 22 жителів, які побували в Південній Кореї
10:39, 18 лютого 2008Права людини
0 0
Рибалки опинилися в територіальних водах
Північнокорейських рибалок, які повернулися додому з територіальних вод Південної Кореї стратила влада, повідомляє південнокорейському агентству «Ренхап» обізнане північнокорейське джерело.
8 лютого два північнокорейські риболовецькі судна, на борту яких знаходилися 22 людини - 14 жінок, п`ятеро чоловіків і троє підлітків, опинилися в південнокорейських територіальних водах. У суботу національна розвідувальна служба повідомила, що їх відправили на батьківщину після того, як з`ясувалося, що вони не просять притулку в Південній Кореї і не є шпигунами.
Після повернення до Північної Кореї рибалок були негайно арештовано і таємно страчено розвідувальними службами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter