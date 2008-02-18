Парламент Косово проголосив незалежність краю

В неділю, 17 лютого, парламент Косово одноголосно проголосував за відділення цієї території від Сербії і проголосив незалежність краю.

Це рішення було ухвалене на позачерговому засіданні парламенту, яке було скликано прем`єр-міністром Косово Хашимом Тачі в неділю, повідомляє Лента.ру.

В ході цього засідання Хашим Тачі звернувся з промовою до членів парламенту, в якій гарантував безпеку всім національним меншинам краю, у тому числі і сербському населенню, що становить близько 10 відсотків від загального числа жителів регіону. Він також запевнив світову спільноту в прихильності плану Марті Ахтісаарі і подякував ООН за роль цієї організації у вирішенні косовского питання.

Потім до парламентаріїв звернувся президент краю Косово Фатмір Сейдіу, який закликав вшанувати пам`ять тих, хто пожертвував своїм життям заради здобуття незалежності. Він також заявив, що Косово прагнутиме до вступу в НАТО і євроінтеграції. У найближчі тижні, за словами президента, повинна бути прийнята конституція Косово.

Після президента на трибуну знов піднявся прем`єр-міністром Хашим Тачі. Він звернувся зі словами подяки до представника родини Яшарі, яка, за словами Тачі, "зробила значний внесок у справу незалежності Косово", а потім зачитав парламентаріям текст Декларації незалежності.

Потім на голосування було поставлено питання про незалежність краю. Косівські депутати проголосували "за" одноголосно.

Крім Декларації про незалежність краю, парламентарії також прийняли прапор і герб майбутньої незалежної держави. Затвердження гімну було перенесене на невизначений час.

Прем`єр-міністр Сербії Воїслав Коштуніца вже назвав незалежне Косово "лжедержавою на території Сербії".

З 1999 року край Косово знаходився під управлінням ООН, формально залишаючись частиною території Сербії. Багаторічні переговори про статус краю не увінчалися успіхом - власті Сербії продовжують наполягати на тому, що за жодних умов не змиряться з незалежністю Косово.

Російські власті раніше заявили, що у разі оголошення краєм незалежності, мають намір скликати консультації Ради безпеки ООН. Нагадаємо, в ході консультацій з цього питання у четвер лише п`ять держав з 15 членів Радбезу висловилися за надання Косово суверенітету.