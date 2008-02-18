Карпачова кличе до себе керівництво СБУ та ГПУ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА планує 18 лютого провести нараду з керівництвом Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана України, на цій нараді буде грунтовно проаналізована ситуація з виконанням зобов’язань України перед Радою Європи щодо виведення з-під юрисдикції Служби безпеки України слідчих ізоляторів, визначення правового статусу відділу забезпечення досудового слідства СБУ та неухильного дотримання прав осіб, затриманих Службою безпеки України.

Нарада у форматі трьох відбудеться у понеділок в офісі омбудсмана України.