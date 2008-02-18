У Косово супротивники незалежності закидали гранатами офіси ООН і ЄС

На півночі Косово в місті Мітровіца, більшість жителів якого складають косовські серби, увечері 17 лютого противники незалежності краю закидали ручними гранатами офіси ООН і ЄС.

Як передає ІТАР-ТАСС, співробітники представництва ООН евакуйовані, будинку завдано шкоди.

В акції протесту брали участь близько 2 тис. чоловік, здебільшого молодь. Під час безпорядків вони скандували гасло "Косово - серце Сербії" і закидали територію будівлі пляшками, камінням, петардами.

Для контролю ситуації до представництва організації були стягнуті 500 поліцейських. Під час зіткнень з маніфестантами, кілька співробітників правоохоронних органів дістали поранення.

Повідомляється, що вибухом на автостоянці ООН був також атакований автомобіль, що належить місії ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю.

Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА закликав усі зацікавлені сторони до зваженості в діях після проголошення незалежності Косово.

Президент Сербії Борис ТАДІЧ уже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

17 листопада 2007 року міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії в складі 1800 чоловік.

Косово намагається отримати незалежність, починаючи з 1999 року, коли край почав знаходитися під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краї. Цей план передбачає надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії в ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, котра вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Немає єдності щодо визнання незалежності Косово і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.