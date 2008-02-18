Каспарова звільнили

Лідера Об`єднаного громадянського форуму (ОГФ), колишнього чемпіона світу з шахів Гаррі КАСПАРОВА, затриманого раніше на посту ДІБДР і доставленого в центральний ВВС міста Сочі, звільнено.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», він має намір виїхати у бік Нижньоімеритинської бухти, де у нього призначена зустріч з місцевими жителями.

«Наша машина, як і раніше знаходиться у відділенні міліції. Туди приїхав заступник начальника транспортного агентства. Нікому нічого не пояснюють, агентство нам іншу машину не надіслало», - розповів Г.КАСПАРОВ журналістам.

Він припустив, що не «допустити зустрічі з жителями бухти, де людей виселяють з будинків, це надзавдання, яке вирішує місцева міліція».

Г.КАСПАРОВ (ВАЙНШТЕЙН) народився 13 квітня 1963 а Баку. Радянський і російський шахіст, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту, чемпіон світу серед хлопців, чемпіон СРСР, 13-й в історії шахів чемпіон світу, чемпіон Росії, володар призу кращого шахіста року "Шаховий Оскар" в 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002.

З 1985 року Г.КАСПАРОВ безперервно очолював рейтинг-лист ФІДЕ: на 1 січня 2006 року він посідав перше місце з коефіцієнтом Ело 2812, але, згідно правил ФІДЕ, був виключений з рейтинг-листу на 1 квітня 2006 року, оскільки не брав участь в турнірах протягом попередніх 12 місяців.

Наразі Г.КАСПАРОВ очолює ОГФ, а 30 вересня 2007 був висунутий кандидатом на посаду президента Росії на березневих виборах-2008 коаліцією "Інша Росія". Щоправда, через деякий час Г.КАСПАРОВ зняв свою кандидатуру.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів в Росії, 24 листопада, в Москві були затримані лідери "Іншої Росії", в їх числі і Г.КАСПАРОВ. Районний суд присудив Каспарову 5 діб адміністративного арешту. Відпустили його 29 листопада.

Як повідомляв УНІАН, екс-чемпіон світу з шахів Г.КАСПАРОВ відірветься від політики і пригадає старі добрі часи - 30 березня в Чехії він проведе сеанс одночасної гри. Цього разу йому протистоятимуть не чотири суперники - кандидати на посаду президента, а 25, зазначає NEWSru Israel.