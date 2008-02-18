Південна Осетія і Абхазія попросять визнати їхню незалежність
16:08, 18 лютого 2008Права людини
0 0
Самопроголошення незалежності Косово створило прецедент
Південна Осетія і Абхазія найближчим часом звернуться до керівництва Росії, за СНД і ООН з проханням визнати їх незалежність.
Як пише «Газета.ру», про це лідери цих невизнаних держав Едуард КОКОЙТИ і Сергій БАГАПШ повідомили на прес-конференції в Москві.
За словами С.БАГАПША, у двох невизнаних республік існує мирна програма руху до незалежності. Він додав, що у Абхазії і Південної Осетії є найголовніше в боротьбі за незалежність - це волевиявлення народів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter