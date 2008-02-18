Нові подробиці міліцейського побоїща в Ужгороді: свідчать офіціанти

Працівники ужгородського ресторану "Деца у нотаря" підтверджують, що бійка 6 лютого у ресторані сталася саме між працівниками "Беркуту" і ДАІ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН менеджер ресторану Мирослав ЧУЧКА, до прокуратури викликали зміну офіціантів, яка працювала 6 лютого. Офіціанти засвідчили, і їхні свідчення зафіксовано на відео, що громадянин Л., який брав участь у бійці, відпочивав разом із працівниками „Беркуту" і що бійка відбувалася саме між працівниками міліції.

За словами працівника ресторану, “хоч обласна міліція і заявила про те, що проведено відповідне розслідування, але у ході цього „об`єктивного" розслідування правоохоронці не опитали жодного працівника ресторану, де сталася бійка”.

М.ЧУЧКА повідомив, що працівники ресторану надавали свідчення представникам комісії Міністерства внутрішніх справ, яка прибула до Ужгорода 15 лютого для з`ясування обставин цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря міського голови Ужгорода Олега ПОДЕБРІЯ, 6 лютого у ресторані "Деца у нотаря" група працівників "Беркуту" чисельністю 20 осіб проводила банкет. У цьому ж закладі відпочивали працівники закарпатської ДАІ, які проводжали своїх кіровоградських колег. Із нез’ясованих причин між працівниками правоохоронних органів зав’язалася бійка. Працівники ДАІ викликали підмогу. У свою чергу, "Беркут" викликав свій черговий наряд, який також приїхав і включився у бійку.

Далі за телефонним дзвінком громадянина Л. до ресторану прибули незнайомці з бейсбольними битами. Останніми на місце бійки приїхали представники спецпідрозділу "Сокіл".

15 лютого начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ заперечив факт бійки між співробітниками ДАІ та «Беркуту» в одному з ресторанів Ужгорода.

За його словами, 6 лютого співробітники Закарпатської ДАІ та бійці спецпідрозділу «Беркут» проводжали своїх кіровоградських колег, які майже місяць працювали на Закарпатті. У якийсь момент до приміщення зайшов раніше судимий чоловік і, побачивши співробітника «Беркуту», котрий колись його затримував, спробував зав’язати з ним бійку. З огляду на такий перебіг подій, працівники МВС, які на той час не виконували службових обов’язків, викликали наряд міліції. Почувши про це, відвідувач закладу «викликав своїх хлопців з битами». Втім, і його, і осіб, яких він покликав «на допомогу», затримала міліція, розповів начальник ДАІ.