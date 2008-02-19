Луценко просить Ющенка не звільняти начальника ДАІ

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА не поспішати зі звільненням начальника департаменту ДАІ МВС України Сергія КОЛОМІЙЦЯ у зв’язку з тим, що останній докладав максимуму зусиль для покращення безпеки на дорогах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на колегії МВС України за участю глави держави.

«Я просив би сьогодні прийняти до КОЛОМІЙЦЯ, який місяць займався безпекою на дорогах, дати йому суворе стягнення за службову невідповідальність,… просив би на цьому обмежитись», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Глава МВС підтвердив, що сьогодні вранці йому надійшла доповідна щодо подій, які на колегії згадав голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в доповідній, зокрема, вказувалося на необхідності зняття з посад начальника спецпідрозділу ДАІ МВС України «Кобра» і його заступника КОЖІ.

Також Ю.ЛУЦЕНКО попросив Президента надати МВС та іншим правоохоронним органам повноваження фіксувати злочини – насамперед посадові – і особисто доводити їх до суду.

«Хто зафіксував злочин, той доводить його до суду», - сказав міністр, зауваживши, що, на його переконання, це «зробить нас (правоохоронців різних відомств – УНІАН) партнерами».

Крім того Ю.ЛУЦЕНКО ще раз висловився за створення у складі МВС міграційної служби, посилаючись на досвід європейських країн.