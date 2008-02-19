Сербія відкликала своїх послів із США, Франції і Туреччини

Міністр закордонних справ Сербії Вук ЄРЕМИЧ розпорядився в терміновому порядку відкликати послів з країн, які визнали незалежність Косово, повідомило МЗС Сербії, передає Gazeta.ru.

Таке рішення прийняте відповідно до плану дій МЗС, схваленому на засіданні уряду Сербії.

Голови диппредставництв мають залишити ці країни протягом 48 годин після передачі ноти протесту МЗС Сербії і прибути до Бєлграда на консультації, йдеться в повідомленні.

Виступаючи в парламенті Сербії, глава уряду Воїслав КОШТУНІЦА сказав, що «це перший захід уряду, котрий діятиме стосовно всіх країн, які визнають односторонню незалежність Косово».