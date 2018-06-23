Підсумки спецоперації ДАІ: 35 тисяч водіїв залишилися без прав

Підсумки місячника боротьби ДАІ зі свавіллям на дорогах можна сформулювати так. Водії, яких позбавили посвідчень, скаржаться. Решта автомобілістів задоволені тим, що їздити стало спокійніше і що самі залишилися з правами. Керівництво інспекції хизується результатами й подовжило місячник на невизначений термін...

Нагадаємо, з 10 січня ДАІ кардинально змінило підхід до порушників дорожнього руху. Насамперед Державтоінспекція поміняла місцями інспекторів з різних регіонів. Наприклад, у Києві працювали донецькі стражі порядку на дорогах. “Це було зроблено для того, – пояснила УНІАН старший інспектор департаменту зв’язків із громадськістю ДАІ Ніна Хмелевська, – щоб інспектори були об’єктивнішими, і не боялися тиску з боку представників місцевої влади ”. По-друге, інспектори запрацювали значно активніше, ніж вони робили це доти. А для того, щоб мотивувати водіїв сплачувати штрафи й приходити до суду, інспектори вилучають права просто на місці порушення. Суди, у свою чергу, оперативно (за день-два) ухвалюють рішення про штраф або про позбавлення прав на певний термін. За період з 10 січня за судовими рішеннями без посвідчень залишилося більше як 35 тисяч водіїв.

Усе це в ДАІ називають “широкомасштабним оперативно-профілактичним відпрацюванням автошляхів держави”, яке проводиться на основі інструкції міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, а також на виконання доручення Президента. Який перед Новим роком пообіцяв звільнити керівництво ДАІ, якщо протягом місяця на український дорогах не стане більше порядку й менше смертей.

Голова Всеукраїнського товариства захисту прав водіїв Микола Кравченко каже, що до нього масово звертаються автомобілісти, які не згодні ані з діями ДАІ, ані з рішеннями суду. “Я, звісно, за порядок на дорогах, – каже Кравченко. – Але те, що робить сьогодні ДАІ – абсолютно незаконно. Це все рівно, що запустити до Києва велику кількість міліціонерів з інших міст, віддавши їм наказ хапати й кидати до КПЗ усіх, хто не має при собі паспорта! У нас міліцейська держава, сьогодні постраждали водії, а завтра постраждають пішоходи ”.

Серед претензій, що їх висувають автомобілісти до ДАІ,– брак правової основи для проведення такої акції, особливо – для вилучення водійських посвідчень. “У них ні постанови, ні навіть наказу, лише інструкція, – наголошує пан Кравченко. – Спочатку треба зробити законодавчу базу, а потім вже діяти законним шляхом. Провести засідання робочої групи, обговорити проект постанови. І прийняти нарешті Кодекс про дорожній рух ”.

Водії також звинувачують інспекторів ДАЇ у збільшенні штрафів під час проведення місячника. Цікаво, що даїшники й самі критикують нововведення. “Ми забираємо права фактично незаконно, – зізнається мій знайомий співробітник Управління ДАІ в Донецькій області Володимир, якого прислали на підсилення в Київ. – Спочатку треба було внести зміни в Адміністративний кодекс. Усі мої колеги, яких я знаю, проти такої практики. І ще проти того, аби у відрядження посилали до інших регіонів”. Сам Володимир, який зі зрозумілих причин попросив не називати його прізвище, розказує, що донецький місячник у Києві пройшов досить спокійно. ”Ми думали, буде гірше, – каже Володимир. – Київ дуже своєрідне місто: депутати, ксиви, візитки... А права ми відбираємо на незрозуміло яких підставах. Якщо водій подасть скаргу до суду, то відповідатиме за порушення закону рядовий інспектор, а не керівництво МВС, яке це все придумало. От що прикро ”.

У ДАІ на запитання про законність і підстави проведення місячника відповідають досить емоційно. “А 9 тисяч смертей на дорогах за минулий рік для вас не підстава? – обурюється Хмелевська. Аргументів щодо законності вилучення прав на місці представниця прес-служби ДАІ не знайшла, лише поскаржилася на неефективність нинішньої системи викликів до суду, які не завжди доходять до відповідача і які порушники нерідко просто ігнорують. “Ви ж знаєте, як це відбувається, – пояснила Хмелевська. – Водії не приходять до суду, не знають і не хочуть знати, що їх позбавили посвідчень, і продовжують керувати своїми автомобілями. Звісно, ми все рівно їх знаходимо й забираємо права, але це не так швидко ”.

ДАІ має «залізний» аргумент на користь тих методів, якими послуговується сьогодні: з 1 січня по 18 лютого поточного року на українських дорогах загинуло на 204 людини менше, ніж за аналогічний період минулого року. На 1000 – скоротилася кількість постраждалих у ДТП, і власне дорожньо-транспортних пригод сталося на 858 менше. Питання щодо дотримання букви закону в ДАІ обіцяють найближчим часом вирішити. “Уже готові зміни до Адміністративного кодексу, а також до низки законів”, – повідомила Ніна Хмелевська. І якщо спочатку заходи ДАІ позиціонувалися як місячник оперативно-профілактичної роботи, то згодом їх перейменували в апробацію нових форм роботи. “Щоправда, ті інспектори, котрі були у відряженнях, повернулися до своїх регіонів ”, – каже Хмелевська.

Враховуючи ситуацію у Верховній Раді, чекати прийняття поправок до Адміністративного кодексу та інших законів доведеться, мабуть, дуже довго. А Президент, нагадаємо, вимагав зменшити кількість загиблих на дорогах у двомісячний термін.

У суспільстві до нової політики ДАЇ ставлення швидше схвальне. Як у ситуації з ляпасом Луценка мерові Києва. Усі розуміють, що так загалом чинити не можна, але вважають, що в даному випадку саме так і треба було зробити.

Схвалюють дії ДАІ й водії (котрі залишилися з правами): “Я вважаю, що це абсолютно нормально, так і треба, – каже київський таксист Сергій, який намагається не порушувати правила (“коли немає необхідності їх порушувати”). – Безладу на дорогах стало менше, це я вам точно кажу. Щоправда, є такі люди, яким закон неписаний, то вони ганяють, як і ганяли. Але більшість намагається зайве не порушувати правил – щоб не ходити пішки. І наче хабарів даішники стали брати менше ”.

Пішоходи відзначають, що стриманішими стали й водії маршруток. У салонах багатьох із них навіть з’явилися таблички, які повідомляють, що у зв’язку зі збільшенням кількості штрафів водії зупинятимуться тільки на зупинках і тільки за правилами. “І справді, біля нашого будинку вже не зупиняються маршрутки, як ти їм не махай ”, – каже сусідка Тетяна. Я особисто ходжу до метро пішки, тому й не знала про цю новацію...

Вікторія Герасимчук