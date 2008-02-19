Ющенко за союз ”між працівниками МВС і судовою системою”...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Міністерство внутрішніх справ мобілізуватися у питанні облаштування автошляхів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на колегії МВС України.

«Міністра я прошу у цих завданнях встановити графік», - сказав Президент. При цьому він пояснив, що ще й досі, починаючи з минулої колегії МВС, не виконано першочергові завдання з ліквідації аварійності на дорогах. До цього він відніс необхідність встановлення понад 21 тисячі дорожніх знаків, встановлення світлофорів тощо.

«Я переконаний, якщо цього захоче міліція, ці знаки будуть стояти на третій день… Це що, є проблема?», - поставив риторичне питання Президент. При цьому він додав: «Якщо не вистачає грошей, телефонуйте в Секретаріат Президента, я буду підказувати, де брати гроші».

В.ЮЩЕНКО вчергове наголосив, що виступає «за жорстке посилення відповідальності людей, які порушують правила… Ця боротьба мусить бути просто безпощадною». У контексті сказаного глава держави, звертаючись до співробітників МВС, попросив їх мобілізувати усі зусилля для цього.

Він також висловив переконання, що та співпраця, яка сьогодні встановилася між МВС і судовою гілкою влади у питанні притягнення до відповідальності порушників Правил дорожнього руху, має тривати.

«Той союз, який є між працівниками МВС і судовою системою, повинен бути, доки не внесуть зміни до законодавства (стосовно посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху – УНІАН), - сказав Президент.