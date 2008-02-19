Начальник ДАІ заявляє, що підлеглі обманювали його

Начальник Департаменту ДАІ Сергій КОЛОМІЄЦЬ заявляє, що поки немає наказу про його звільнення, він працюватиме.

Про це повідомляє «Газета по-киевски».

«Поки наказу немає, працюватиму. Робота припиняється не за заявою, а за наказом», - цитує слова начальника ДАІ видання.

Також С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що співробітник, поведінка якого стала предметом розгляду на вчорашній розширеній колегії МВС за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, вже звільнений. «Він насправді неприємна людина. Інші мої підлеглі приховували, що це він, обманювали мене. Поки що не хочу нічого коментувати, коли розберемося в ситуації, тоді й будуть коментарі», - додав С.КОЛОМІЄЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 лютого, Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК розповів про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.