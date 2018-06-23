Риба гниє з голови?

Українська система виконання покарань – це тисячі камер, де знаходяться 160 тисяч осіб, з них понад 1400 засуджені до довічного позбавлення волі. Це закритий світ, який живе за своїми законами. Наскільки “солодко” живеться людям, що опинилися за гратами, можна тільки здогадуватися: система панічно боїться будь-якої гласності. Висновки можна робити на основі скупої статистики чи повідомлень про знущання над в’язнями, які час від часу просочуються з-за в‘язничних мурів.

Тільки за 2005 рік до Державного департаменту України з питань виконання покарань надійшло 350 звернень, в яких ішлося про неправомірні дії співробітників департаменту. Із цих скарг, за висновками департаменту, факти підтвердились - в 17 випадках, частково підтвердились – 80, у 235 (!) випадках факти підтвердження не знайшли.

До дисциплінарної відповідальності протягом 2005 року було притягнуто 6168 осіб, порушено 12 кримінальних справ щодо 13 осіб, в тому числі проти начальника та заступника начальника управління Держдепартаменту з питань виконання покарань у Донецькій області за зловживання службовим становищем, хабарництво та присвоєння державних коштів у великих розмірах. Засуджено 6 колишніх працівників кримінально-виконавчої служби. За ст.127 ч.3 (катування) до кримінальної відповідальності притягнуто одну особу.

Такий стан дає підстави вважати, що департамент не контролює ситуацію із службовими зловживаннями в установах виконання покарань, служба внутрішньої безпеки належно не працює, а незалежний моніторинг шляхом опитування співробітників та засуджених не проводиться. Якщо б такі моніторинги проводилися, то в колоніях не було б масових спроб членоушкодження, як це мало місце в 2005-2006-2007 роках у Харьківській, Львівській та Рівненській областях.

У 2006 році судами до відповідальності за корупційні діяння було притягнуто 46 співробітників, а за 9 місяців 2007 року – 33 співробітники. Проте це тільки верхівка айсберга: корупція проникла значно глибше, адже практично у кожну виправну установу проносяться наркотики, спиртне, заборонені предмети. За певну винагороду можна дати засудженому можливість зателефонувати з мобільного телефона працівника установи.

Минулого року у слідчих ізоляторах, де значно складніше пронести заборонені предмети, за 6 місяців було вилучено 3675 гривень, 2050 літрів браги, 1049 колод гральних карт, 2851 (!) колючо-ріжучих предметів. То їх же хтось проніс у жорстко контрольований слідчий ізолятор! А потім суспільство дивується вбивствам ув’язнених в СІЗО?

За те, щоб у місцях “не дуже віддалених” цього не було, відповідають 24 тисячі осіб, всього ж у Державний кримінально-виконавчій службі - майже 47 тисяч співробітників. Трохи більше 2 тисяч з них, або 4,5% від загальної численності персоналу, відповідають за соціально-виховну роботу із засудженими. Посада психолога виділяється з розрахунку один на 600 засуджених осіб, а соціального працівника – один на 100 осіб. За останні 10 років цей розрахунок не переглядався і не збільшувався, що фактично мінімізує шанси засуджених стати на правильний шлях.

Аналіз оплати праці персоналу Державної кримінально-виконавчої служби засвідчує певну соціальну нерівність і несправедливість: дуже низьку оплату працівників установ виконання покарань та, у порівнянні, дуже високу оплату праці керівників тюремної системи. Приміром, у 2007 році зарплата людей, які працюють у пенітенціарній системі, складала у середньому 987 гривень для молодшого начальницького персоналу, 1278 грн. для середнього і 2611 грн. для старшого та вищого складу. Однак, якщо преміальна надбавка рядових працівників в середньому складає 5% (допускається до 50%), то у керівного складу вона коливається від 50 до 90%, що у грошовому вираженні доходить до декількох тисяч, а у перших керівників – (!) до декількох десятків тисяч гривень. Цікаво, чому досі компетентні органи не поцікавилися, з яких джерел та в якому обсязі преміальні надбавки керівного складу департаменту склали у грудні 2007 року астрономічні цифри в десятки тисяч гривень, що ні народним депутатам, ні міністрам і не снились?

Матеріальна допомога на оздоровлення при отриманні відпустки також істотно різниться: 100 – 300 гривень для рядових працівників, 5 – 6 тис. грн. для керівників виправних установ та обласних управлінь.

Через це оплата праці між першими керівниками і рядовим працівником складає різниться приблизно у 30 разів. Як наслідок – зростає невдоволення серед персоналу кримінально-виконавчої служби. Опитування співробітників слідчих ізоляторів Чернігівської області, проведене у серпні 2006 року, свідчить: 70% опитаних оцінюють як незадовільний свій рівень грошового забезпечення, а 64% незадовільно оцінюють рівень соціального захисту.

Зрозуміло, що затримується на такій роботі небагато. Так, у 2005 р. з установ виконання покарань звільнилося – більше 4 тисяч осіб, у 2006 році – майже 3 тисячі.

Матеріальні труднощі штовхають деяких співробітників на злочини і зловживання. В колоніях “процвітають” побори, вимагання, шантаж, торгівля привілеями, пронесення за певну винагороду грошей, наркотиків, спиртного. В основному цим “грішать” оперативні працівники, які прикриваються секретністю.

Але не тільки матеріальні чинники всьому виною. “Низи” звикли рівнятися на головних тюремників країни. “Приклад” є з кого брати, особливо в плані етики і законослухняності.

Чи можна, наприклад, вважати етичним, коли начальник управління департаменту однієї з областей (де, до речі, представниками американської організації колишніх працівників поліції “Пойтмен” було проведене навчання персоналу етиці спілкування між начальниками і підлеглими!?), дає ляпаса начальникові установи у присутності підлеглих та засуджених?

Чи можна вважати етичним, коли після призначення на посаду керівника управління департаменту однієї з областей (полковника міліції, переведеного з іншої області), йому надають квартиру, яка призначалась заступнику цього керівника, що чекав на неї дуже довго?

Чи етично для керівників обласних управлінь займатися поборами з підлеглих працівників задля прийому “дорогих керівників” з центру не лише хлібом і сіллю.

Чи етично заступнику голови їхати у відрядження в Автономну Республіку Крим для перевірки стану справ, але жити не в Сімферополі, де знаходиться Управління Департаменту в АР Крим, слідчий ізолятор, виправна установа (тобто об’єкти перевірки), а в готелі “Ялта” на південному березі моря, користуватися послугами, які оплачувались за гроші співробітників системи, та щодня за рахунок бюджетних коштів (тобто наших податків) їздити вранці до Сімферополя у справах, а увечері до Ялти. Чомусь цей факт комісія не перевіряла.

Чи етично одному з керівників департаменту їздити у службові відрядження у святкові дні до міста, де він має квартиру?

В усьому цивілізованому світі це б розглядалося як конфлікт інтересів, як порушення етичних норм та зловживання службовим становищем. І цей посадовець десь у Європі сам би негайно, після оприлюднення таких фактів, подав заяву про звільнення. Але ми же не у Європі... І, напевно, не скоро з такою поведінкою посадовців ми там будемо.

Окрема тема – ефективність службових поїздок керівництва департаменту за кордон. Таких поїздок за останні три роки було декілька десятків. Технічне завдання щоразу затверджує Міністерство закордонних справ, а інформація про підсумки поїздки та можливість впровадження отриманого зарубіжного досвіду пенітенціарної діяльності має подаватися уряду.

Але щось ніяк не пригадуються якісь серйозні ініціативи та їх впровадження (я не беру, скажімо, створення модельної установи, адже ця ідея була запропонована та фінансова Урядом Швейцарської Конфедерації ще з 1997 року; чи ідея створення служби пробації, про яку так часто говориться керівництвом Департаменту: вона також почала реалізовуватися з квітня 1997 року за сприяння Лондонської Служби пробації; план заходів, який був запропонований науковцями керівництву департаменту ще у лютому 2007 року, так і не схвалений, бо, як полюбляє деколи говорити голова відомства, “не на часі”). Навіщо тоді так багато вивчати досвід зарубіжних пенітенціарних систем, тратити вже гроші зарубіжних платників податків?

Про неефективність та неетичність зарубіжних поїздок свідчить хоча б такий факт. У 2007 році у місцях позбавлення волі на диспансерному обліку перебувало 4702 ВІЛ-інфікованих засуджених, з них 173 – хворі на СНІД, 7,6тис. хворих на активну форму туберкульозу та велика кількість хворих на наркоманію. У 2005 році померло 263 ВІЛ-інфіковані особи, у 2006 році – 130 таких осіб.

Для запровадження нових підходів до зменшення шкоди від уживання наркотиків та попередження поширення ВІЛ-інфекції Канадська правова мережа з ВІЛ/СНІДу запропонувала департаменту співпрацю, організувала візити групи керівників (на чолі з головою департаменту) і фахівців системи до Іспанії та Канади, забезпечувала участь українських фахівців у декількох міжнародних конференціях з цих проблем.

У березні 2006 року був підписаний меморандум про співпрацю, а на початку 2007 року департамент затвердив план дій і підписався під впровадження програм зменшення шкоди від уживання наркотиків. А після цього припинив будь-яку діяльність за проектом, який фінансується урядом Канади... Наскільки нам відомо і Світовий Банк, і Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні витратили багато коштів на підтримку зарубіжних поїздок, проведення експертиз, проте активної на ділі участі Департаменту у використанні міжнародної допомоги у боротьбі з інфекційними явищами не відчувається.

Це вже не лише неетично по відношенню до зарубіжних партнерів та до їх допомоги, це вже сором для України. А тим часом інфекція поширюється і засуджені вмирають: у 2006 році померло 736 осіб, більшість з них від туберкульозу та СНІДу.

Усі наведені вище факти зумовили те, що у грудні 2007 року, якраз до Дня захисту прав людини, голова департаменту Василь Кощинець був номінований і, за оцінкою конкурсної комісії Української Гельсінської спілки, другий рік поспіль став переможцем конкурсу “Будяк року”: за бездіяльність у випадку порушення прав людини (усього “переможцями” стало 5 українських відомств і посадовців, представники департаменту “вибороли” аж два призові місця і ганебний “Будяк року” був направлений до їхнього місця роботи).

Зокрема, “анти-Оскар” в галузі захисту прав людини головний тюремник країни заслужили за такі “досягнення”:

· Введення спецзагонів та жорстокого побиття ув’язнених в Ізяславській колонії № 31. Ситуація, яка склалася в колонії з протестами ув’язнених, не вимагала такої жорстокої та неадекватної реакції. В подальшому голова департаменту жодного разу не поставив під сумнів виправданість дій ані своїх підлеглих, ані спецзагонів, що фактично є заохоченням порушень прав людини, які там відбулися.

· Несвоєчасне надання відповідей у повному обсязі на запити громадської організації „Донецький Меморіал” щодо подій в Ізяславській колонії. На ці запити або не надавалися відповідь взагалі, або надавалися відповіді частково, що призвело до того, що отримати більш-менш повну інформацію вдалося лише внаслідок листування з січня по вересень 2007 року. При цьому надавалася й неправдива інформація, зокрема про відсутність осіб, які отримали тілесні ушкодження під час введення спецзагонів до колонії.

· Вказівки, які прямо порушують закон, зокрема – від 30 травня 2007 р. про відвідини установ виконання покарань громадськими організаціями лише у вихідні дні. Ця вказівка Генпрокуратурою визнана як незаконна, але на місцях продовжують на неї посилатися керівники місцевих органів, зокрема у Волинській області, забороняючи відвідини установ у робочі дні навіть членам спостережних комісій, які мусять здійснювати громадський контроль установ.

· Порушення права на приватність, коли в засобах масової інформації головою департаменту повідомлялися дані про ті злочини, які скоїли засуджені, не маючи на це дозволу них самих, що фактично є втручанням у приватне життя даних осіб, яке жодним чином не виправдовується об’єктивними обставинами.

· Повна бездіяльність у проведені в установах департаменту досліджень, спрямованих на покращення рівня дотримання прав людини.

Риба гниє з голови?

Олександр Беца