Прем`єр Вірменії перемагає в першому турі президентських виборів

Згідно з останніми результатами підрахунку бюлетенів з переважної більшості виборчих ділянок у Вірменії, кандидат від правлячої партії, прем`єр-міністр країни Серж Саркісян набирає необхідні для перемоги в першому турі президентських виборів 50 відсотків голосів.

За інформацією агентства "Новини Вірменії", одержаної у ЦВК Вірменії, до 5:45 середи за місцевим часом опрацьовано 1408712 бюлетенів. Саркісян отримав 52,39 відсотка, Льовон Тер-Петросян – 20,32 відсотка, а Артур Багдасарян – 16,71 відсотка.

Тим часом, протягом ночі на середу приходили суперечливі дані про кількість голосів, поданих за кандидатів. Після обробки 35,9 відсотка бюлетенів до 12:00 за місцевим часом Саркісян набирав трохи більше 41 відсотка, що робило можливим другий тур виборів.

Представники штабу Тер-Петросяна тим часом заявили про те, що представлені ЦВК дані не відображають реальної картини волевиявлення громадян. За інформацією прихильників кандидата, вибори пройшли "з грубими порушеннями, що природним чином відбивається на результатах голосування". "Представлені ЦВК дані про число виборців республіки не відповідають дійсності, що і дозволило сфальсифікувати результати", - стверджує представник штабу, редактор газети "Айкакан Жаманак" Нікол Пашинян.

Лента.ру