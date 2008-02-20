Національна конституційна рада прийняла перші рішення

Національна конституційна рада сьогодні на своєму першому засіданні прийняла три рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента, секретар Національної конституційної ради Марина СТАВНІЙЧУК на брифінгу після закінчення засідання Національної конституційної ради.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що сьогодні на засіданні Національної конституційної ради утворена робоча група, яка буде безпосередньо напрацьовувати концепцію змін до Конституції України і проект нової редакції Конституції України. До складу робочої групи увійшло 15 осіб.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, з вівторка наступного тижня, з 26 лютого, робоча група почне працювати.

Крім того, Національна конституційна рада розглянула пропозиції щодо складу комісій Національної конституційної ради.

Крім того, за словами М.СТАВНІЙЧУК, була створена консультативно-експертна група при Національній конституційній раді.

“Національна конституційна рада починає працювати і буде напрацьовувати власну концепцію і проект нової редакції Конституції України”, - підкреслила вона.

Як зазначив у свою чергу на брифінгу директор Інституту держава і права ім. В.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України Юрій ШЕМШУЧЕНКО, перше засідання Національної конституційної ради носило організаційний характер і широкої дискусії по концептуальних питаннях не було.

Ю.ШЕМШУЧЕНКО зазначив, що концептуальні положення, очевидно, будуть розглянуті на наступному засіданні. Він зазначив, що нова Конституція має бути Конституцією національної єдності, і, зважаючи на цей фактор, до роботи будуть залучатися фахівці з різних галузей.