За тривалістю життя Україна посідає передостаннє місце у Європі

За тривалістю життя Україна нині займає передостаннє місце серед країн Європи, випереджаючи лише Росію. Про це сьогодні повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА під час презентації проекту Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми "Здорова нація".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, керівник цього відомства Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що Цільова програма «Здорова нація» розробляється за ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який у вересні минулого року висловив занепокоєння станом здоров’я нації.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що Міністерство разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень звернулися до цієї проблематики ще в 2005 році, коли спільно було розроблено і затверджено на державному рівні Стратегію демографічного розвитку.

«Вже тоді ми бачили, що такі показники якості життя українців як тривалість життя, рівень захворюваності тощо – є кричущими для європейської країни, – зазначив міністр. – Тому було вирішено розробити Стратегію для виправлення ситуації».

Голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України Микола ПОЛІЩУК повідомив, що здоров’я людини залежить на 20% від генетичних чинників, на 17–20% від стану навколишнього середовища і на 50–53% від здорового способу життя.

При цьому міністр повідомив, що видатні спортсмени тепер не будуть рекламувати алкогольні напої. За словами Ю.ПАВЛЕНКА, зі спортсменами, які брали участь в подібних рекламних роликах, відбулися переговори, в результаті чого така реклама зникла з екранів телевізорів.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, програмою передбачатиметься ціла низка конкретних заходів: від пропаганди здорового способу життя до зведення спортивних об’єктів. Міністр зазначив, що на сьогодні українці лише на 5% забезпечені басейнами, приблизно на 50% – відкритими майданчиками. Тому одним з головних завдань держави є створення умов для ведення здорового способу життя.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2009-2013 років. Серед очікуваних результатів – збільшення середньої тривалості життя чоловіків на 2 роки, а жінок – на 1 рік. Також планується зменшити на 15% смертність людей працездатного віку тощо.

Мінсім’ї не надало інформації про середню тривалість життя в Україні на сьогодні.

Довідка УНІАН. За інформацією ЗМІ, у 2006 році за рівнем тривалості життя Україна посідала 113 місце з середнім показником 66 років. Для жінок в Україні середня тривалість життя це, приблизно, 73,5 року, а для чоловіків - 67 років.

За інформацією газети «Україна молода» (№103 за 12.06.2007), в Україні нетипова структура смертності - третину від померлих становлять люди допенсійного віку. В нашій країні більш як 40 відсотків юнаків 16-18-річного віку не мають шансів дожити до 60-річного віку. Непокоїть і той факт, що за останні 15 років населення України скоротилося більш як на 5 мільйонів. За цей час народжуваність зменшилася на 40 відсотків, а смертність збільшилася на 30 відсотків. Невпинно зростає смертність серед населення працездатного віку - протягом 2000-2005 років смертність чоловіків у працездатному віці виросла на 12,2 відсотка, серед жінок - на 9 відсотків.

За інформацією видання, при загальній тривалості життя 67,5 року (61,7 - для чоловіків та 73,4 - для жінок) тривалість здорового життя в Україні становить 55 років для чоловіків.