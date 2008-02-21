Нардепи: Коломієць не повинен стати жертвою середнього пальця

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності звернувся до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з проханням приймати рішення про відсторонення начальника ДАІ Сергія КОЛОМІЙЦЯ виключно за результатами службової перевірки.

Як повідомив народний депутат, член профільного комітету Віктор ШЕМЧУК, таке рішення було прийнято на засіданні комітету після розгляду подій, що мали місце на засіданні Колегії МВС 18 лютого – з приводу начальника ДАІ С.КОЛОМІЙЦЯ.

«Ми просимо приймати рішення про відсторонення посадових осіб виключно за результатами службової перевірки, без будь-якого гарячкування і щоби міра покарання відповідала мірі вчиненого – керівник ДАІ не може відповідати за одного з 40 тисяч своїх підлеглих», - підкреслив В.ШЕМЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого Президент зобов`язав начальника Державного департаменту ДАІ МВС України С.КОЛОМІЙЦЯ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» і його заступника написати заяви про звільнення з посад.

Про це він заявив на колегії МВС України після того, як А.ЯЦЕНЮК розповів про один з випадків на дорозі, свідком якого він став особисто.

19 лютого Ю.ЛУЦЕНКО тимчасово відсторонив від виконання службових обов’язків С.КОЛОМІЙЦЯ до закінчення службового розслідування за фактом інциденту за участю А.ЯЦЕНЮКА.

«За ініціативою міністра начальник ДДАІ України відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення службового розслідування», - зазначили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, додавши при цьому, що найближчим часом МВС планує провести позачергову атестацію співробітників спецпідрозділу ДАІ МВС «Кобра» «з метою перевірки професійної придатності кожного працівника».