Круглий стіл на тему: «Незалежність Косово: крок до нового світового порядку або глобального хаосу?»

21 лютого - 13-00 - Круглий стіл на тему: «Незалежність Косово: крок до нового світового порядку або глобального хаосу?». Організатори - «Главред» спільно з «Українським клубом «Мислитель». В роботі візьмуть участь українські експерти: Віктор Шиманський, Володимир Корнілов, Андрій Єрмолаєв, Володимир Лупацій, Костянтин Матвієнко, Сергій Дацюк, Владислав Швед («Главред-медіа», вул. Стретенська, 2/8, вхід з Стрілецької). Потрібна акредитація. Телефони: 569 89 94, 95.

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