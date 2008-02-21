22 лютого о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто винний у порушеннях прав людини в системі виконання покарань України?”. Учасники: Олександр Беца, експерт з пенітенціарних питань, к.ю.н., колишній полковник міліції; Олександр Букалов, голова Ради громадської організації «Донецький Меморіал»; Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, член правління міжнародного товариства «Меморіал», колишні засуджені, які нещодавно звільнилися з установ виконання покарань. На прес-конференції буде оприлюднений відкритий лист до Президента України та Прем’єр-міністра України з фактами знущання над засудженими і пропозиціями щодо покращення ситуації (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8 057 700 67 71, 8 097 907 06 49. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.