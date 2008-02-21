На Вінниччині найманий працівник через знущання вбив фермера

У Гнівані Вінницької області найманий працівник через знущання вбив свого господаря-фермера.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 16 лютого на полі між селами Рижавка і Потоки Жмеринського району було знайдено обгорілий автомобіль «Опель-Омега». Міліціонери з’ясували, що автомобіль належав 42-річному жителю міста Гнівань. Через два дні до райвідділу із заявою про зникнення людини звернулась його дружина.

Правоохоронці встановили, що у ніч з 16 на 17 лютого робітник, що доглядав худобу і працював у зниклого 4 роки, скоїв вбивство свого господаря. Загиблий тримав велике господарство, мав 2 гектари землі, на якому працювали два жителі Жмеринського району.

За словами 20-річного підозрюваного і його 39-річного напарника, до злочину їх підштовхнуло тривале знущання господаря над ними. Затримані стверджують, що загиблий їх постійно бив, а за роботу не заплатив жодної копійки. За непокору і намагання втекти господар жорстоко карав своїх заручників, кидав у «карцер» - металеву бочку.

В результаті 20-річний хлопець, не витримавши знущань та психологічного тиску, зайшов до будинку та 6 разів вистрелив в обличчя господаря з пістолета «Форт», але чоловік ще був живим, тому довершив справу вбивця за допомогою ножа. Експерти нарахували на тілі загиблого 9 колото-різаних ран.

Після цього тіло вбитого хлопцю допоміг завантажити в автомобіль господаря напарник. Тіло вони вивезли у Шаргородський район і закопали у лісі, а автомобіль спалили у Жмеринському районі.

Після скоєного злочину 20-річний робітник повернувся у господарство, де працював всі ці роки, аби на нього не впала підозра.

Під час обшуку в домогосподарстві фермера правоохоронці знайшли золоті прикраси, які вбивця зняв з мертвого господаря, мобільний телефон і пістолет, з якого був убитий фермер.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Розслідування триває.