Луценко відкоментував бійку в Ужгороді

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО називає дискредитацією Міністерства внутрішніх справ поширену деякими ЗМІ інформацію про масову бійку міліціонерів в одному з ресторанів Ужгорода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, причиною категоричних матеріалів у засобах масової інформації «є конфлікт мера Ужгорода з правоохоронними органами».

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що інцидент в Ужгороді був спровокований кримінальними елементами, які перебували в ужгородському ресторані одночасно з 15 співробітниками кіровоградської міліції та спецпідрозділу «Беркут». За словами міністра, кримінальні елементи викликали собі на допомогу своїх товаришів з бейсбольними битами.

Ю.ЛУЦЕНКО зізнався журналістам, що «міліція не ангели». Водночас він запевнив, що в міліції "є система готовності до щоденного подвигу, і не треба судити про діяльність правоохоронних органів через призму окремих її представників".

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-секретаря міського голови Ужгорода Олега ПОДЕБРІЯ, 6 лютого у ресторані "Деца у нотаря" група працівників "Беркуту" чисельністю 20 осіб проводила банкет. У цьому ж закладі відпочивали працівники закарпатської ДАІ, які проводжали своїх кіровоградських колег. Із нез’ясованих причин між працівниками правоохоронних органів зав’язалася бійка. Працівники ДАІ викликали підмогу. У свою чергу, "Беркут" викликав свій черговий наряд, який також приїхав і включився у бійку.

Далі за телефонним дзвінком громадянина Л. до ресторану прибули незнайомці з бейсбольними битами. Останніми на місце бійки приїхали представники спецпідрозділу "Сокіл".

Водночас у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України заявили, що конфлікт в ужгородському ресторані, де 6 лютого в позаслужбовий час (у цивільному одязі та без зброї) відпочивали декілька працівників ДАІ та спецпідрозділу «Беркут», спровокував один із присутніх там жителів Закарпаття.

"Згаданому молодикові, який перебував напідпитку, чомусь здалося, що один із присутніх там працівників ДАІ безпідставно склав адміністративний протокол щодо порушення їх знайомим Правил дорожнього руху. При цьому чоловік викликав телефоном «на допомогу» декілька своїх дружків, які, прибувши на місце події, спробували викликати правоохоронців на вулицю, аби «поговорити». Згаданим особам так і не вдалося реалізувати свій войовничий запал, оскільки на місце події прибуло декілька нарядів міліції, які локалізували конфлікт ще до можливого його переростання в фізичну сутичку між учасниками інциденту", - повідомили в ДГЗМД.

При цьому, підкреслюють правоохоронці, ні вогнепальна зброя, ні спецзасоби правоохоронцями не застосовувалися.