Підсудний у справі Гонгадзе запевняє, що погано почувається

Апеляційний суд м. Києва сьогодні відклав судове засідання у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе за клопотанням підсудного Миколи ПРОТАСОВА, який поскаржився на стан свого здоров’я.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, сьогодні у дебатах виступили захисники потерпілої сторони та підсудних. Планувалося, що також під час засідання виступлять підсудні, їм буде надано останнє слово, після чого сторони - учасники процесу виступлять з короткими репліками, після яких суд мав би піти до нарадчої кімнати для винесення вироку підсудним.

Однак, у зв’язку із клопотанням М.ПРОТАСОВА, усі ці судові процедури відкладено до зазначеного терміну.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.