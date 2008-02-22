Правозахисники: Час почистити авгієві стайні в системі виконання покарань

Ряд правозахисних організацій України закликають Президента та уряд навести лад в системі з питань виконання покарань.

Відповідний відкритий лист було оприлюднено правозахисниками сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив експерт з пенітенціарних питань Олександр БЕЦА, «правозахисні організації вважають, що державна кримінальна виконавча служба України, як самостійний орган влади при нинішньому її керівництві не спроможна компетентно, прозоро, відповідально та ефективно виконувати покладені на неї функції та завдання».

За словами О.БЕЦИ, в зв’язку з тим, що три роки тому через кадрову ротацію до керівництва ДВП прийшли не фахові люди, які навіть не мають специфічної для керування такою установою освіти, становище у пенітенціарній системі України погіршилося.

У свою чергу, співголова харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ зауважив, що виконавча система в Україні «стає дедалі закритішою для громадського контролю та ЗМІ». За словами Є.ЗАХАРОВА, керівництво Держдепартаменту на численні запити правозахисників про ті чи інші порушення в системі, як правило, відповідають банальними відписками: «інформація перевірена, підтвердження не знайшла».

Як зауважив Є.ЗАХАРОВ реальний стан з дотримання прав людини в установах виконання покарань приховуються керівниками відомства. Поширеним явищем стали брутальні порушення прав людини у виправних установах, а саме застосування фізичної сили, побиття засуджених співробітниками спецпідрозділів служби, які насправді призначені для боротьби з тероризмом.

Продовжуючи тему О.БЕЦА поінформував, що в минулому році урядова комісія здійснювала перевірку ДВП і засвідчила, що його керівництвом та керівництвом регіональних управлінь ігноруються вимоги закону щодо створення належних матеріально-побутових умов утримання засуджених. Так, зокрема, проведена ревізія фінансово-господарської діяльності департаменту виявила низку грубих зловживань, нецільового використання бюджетних коштів у великих розмірах. Зокрема, Головне контрольне ревізійне управління України виявило лише у другому кварталі 2007 року незаконні втрати 7,9 млн. грн. порушення порядку закупівель на 21,1 млн. грн., а Тендерна палата України встановила грубі порушення вимог чинного законодавства на загальну суму 217,98 млн. грн.

Також правозахисники схильні вважати, що численним порушенням прав людини у місцях позбавлення волі сприяє і те, що нормативні документи, які приймаються департаментом, не належним чином підготовлені, не проходять належної експертизи та обговорення. У той же час учасники прес-конференції сподіваються, що керівництво держави нарешті зверне увагу на діяльність ДВП і вживе відповідних заходів.