Більше 6 українців щодня помирали від СНІДу у 2007 році

У 2007 році в Україні лікарі зафіксували 17 тис. 687 нових випадків ВІЛ-інфекції. Більше 6 людей щодня помирало від СНІДу.

Про це повідомлялося на засіданні Національної ради з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, яке провів віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр відзначив: “Складається хибне враження про здобутки, але насправді Україна – на краю. Ми маємо критичні показники, практично перебуваємо на порозі епідемії”.

Приміром, тільки за минулий рік лікарі зафіксували 17 тис. 687 нових випадків ВІЛ-інфекції. За офіційними даними, торік кожного дня у 48 осіб встановлювали діагноз ВІЛ-інфекція, і ще у 12 – СНІД. Більше 6 людей щодня помирало від хвороби.

За словами І.ВАСЮНИКА, втілення державної політики по боротьбі з ВІЛ/СНІДом уже дало перші, хоч і скромні, плоди. Завдяки безкоштовній широкомасштабній антиретровірусній терапії, доступ до якої має кожен охочий інфікований, за минулий рік кількість хворих на СНІД зменшилася на 150 осіб (2007 року - до 4573 випадків, порівняно з 2006 – 4723 осіб).

Тому “відновлення роботи Нацради з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу є реальним ресурсом та кроком у бік впливу на ситуацію”, – каже віце-прем’єр.

Він заявив, що нині головним завданням влади та громадських організацій має бути об’єднання зусиль навколо протидії цим небезпечним захворюванням. Найперше, варто створити дієву систему діагностики, лікування та профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Поза тим, удосконалити процедури закупівлі лікарських засобів, при цьому враховувати і рекомендації ВООЗ щодо якості таких медпрепаратів.

Задля цього уряд шукатиме додаткових коштів у бюджеті.

За словами І.ВАСЮНИКА, на сьогодні у держбюджеті передбачено лише трохи більше половини коштів від необхідної суми. Відповідні напрацювання змін до бюджету-2008 віце-прем’єр доручив підготувати Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів.

Наступне засідання Національної ради заплановане на середину березня цього року. До квітня учасники планують підготувати ініційовану Президентом України нову довгострокову загальнодержавну програму з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу на 2009-2013 рр. і подати її до Верховної Ради України.