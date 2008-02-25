Ющенко розказав, яка Конституція нам потрібна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує передбачити в новій Конституції право законодавчої ініціативи для громадян України.

Таку думку він висловив у своїй статті „Україні потрібна Конституція національного творення”, опублікованій в газеті „Дзеркало тижня” (№7 (686) 23-29 лютого 2008).

За його словами, процес творення нової національної Конституції має грунтуватися на баченні конституційного світогляду нації, а не окремих еліт чи владних інститутів. „Саме таке порозуміння — основа довгострокового планування національного розвитку, утвердження і вдосконалення державності, суспільної консолідації. Відтак, доречним і затребуваним є системне оновлення Конституції України”, - пише він.

На думку глави держави, цей процес повинен мати кілька складових: посилення конституційних гарантій прав і свобод громадянина, реального забезпечення захисту цих прав і свобод, в тому числі через суд; розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії; підвищення ефективності функціонування державного механізму; реформування територіального устрою держави і місцевого самоврядування; визначення зовнішнього курсу України у процесах світової і європейської інтеграції.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що сучасний погляд на Конституцію має базуватися на реалізації таких завдань, як поглиблення прав і свобод громадянина, модернізація системи державного управління та реформування політичної системи за європейськими стандартами. Основними напрямками конституційного порядку денного мають бути: реформування виборчої та партійної систем, оптимізація організаційної структури парламенту (однопалатність чи двопалатність), вдосконалення моделі розподілу влад, забезпечення незалежності судової влади.

„Нам потрібна дієздатна Конституція свобод, яка ефективно гарантуватиме права і свободи людини і громадянина”, - підкреслює Президент.

За його словами, гарантії політичної свободи та непорушності права приватної власності є базисом громадянського суспільства. Саме перед ним держава має нести відповідальність, сприяти розвитку інститутів громадянського суспільства.

Одним із дієвих механізмів має стати інститут конституційної скарги, тобто право на звернення до Конституційного суду осіб, конституційні права яких були порушені, переконаний глава держави.

„Для активного залучення громадян до прийняття найважливіших державних рішень має бути інститут народної законодавчої ініціативи. Згідно з ним, законопроекти можуть бути внесені до розгляду Верховною Радою за ініціативою певної кількості громадян, які мають право голосу”, - пропонує Президент.

Крім того, на його думку, доцільно визначити предмет всеукраїнського референдуму, а також встановити таку форму референдуму за народною ініціативою як «народне вето», наслідком якого може бути скасування прийнятого Верховною Радою закону або його окремих положень. Необхідно також передбачити можливість проведення всеукраїнського консультативного референдуму, тобто дорадчого опитування.