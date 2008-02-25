У Львові на Пагорбі слави вандали розтрощили гірлянди на могилах

В суботу вранці під час покладання вінків та квітів на території солдатських поховань меморіального комплексу «Пагорб слави» у Львові було виявлено розбиту бронзову гірлянду, встановлену на могилах Героїв Радянського Союзу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший секретар Львівського обкому Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК, «з’ясувавши, що вандали розтрощили в черговий раз гірлянди на могилах, ми повідомили про це правоохоронні органи. Ще вчора на солдатському меморіалі гірлянда була ціла, цей «подарунок» нам вкотре зробили радикально налаштовані сили спеціально до Дня захисника Вітчизни, знаючи, що ми будемо проводити тут урочисті заходи».

Сьогодні ж біля монументу Слави на вул. Стрийській відбувся мітинг, присвячений 90-й річниці створення радянських збройних сил. Вперше за останні роки участь у мітингу спільно взяли представники КПУ, Соціалістичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України, Партії регіонів, партії «Київська Русь», Соціалістичного конгресу молоді.

Мітинг пройшов під гаслами «Слава радянському воїну-визволителю!» та «Не дамо Україні «вступити» в НАТО!».

Учасники мітингу ухвалили резолюцію про беззастережну позицію проти членства України в «агресивному» блоці НАТО. Текст резолюції буде направлений керівництву держави, а також генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ.

Урочисті заходи відбулися спокійно, без «традиційного» для Львова протистояння між правими та лівими силами.