Ющенко не виключає, що нова Конституція може бути ухвалена без участі ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що нова Конституція може бути ухвалена без участі Верховної Ради на всеукраїнському референдумі.

Про це йдеться у його статті „Україні потрібна Конституція національного творення”, опублікованій в газеті „Дзеркало тижня”.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що найбільш прийнятним для нього способом реформування є здійснення системного удосконалення інституційного комплексу Конституції України шляхом підготовки нової редакції Конституції. Він нагадує про створення Національної конституційної ради, яка „здатна і повинна стати тим консолідуючим органом, у якому спільно працюватимуть і узгоджуватимуть позиції представники політичних сил, а також фахівці з конституційного права, інших галузей права і суспільних наук, відомі правозахисники і громадські діячі, представники регіонів України”.

Президент наголошує, що рада має підготувати консолідований проект майбутньої Конституції України на основі нових концептуальних пропозицій щодо її змісту та за наслідками експертного і всенародного обговорення. „Вважаю, що все українське суспільство долучиться до конче необхідної дискусії на тему конституційної реформи, яка буде відбуватися прозоро, публічно, з найширшою участю громадськості”, - підкреслює він.

В.ЮЩЕНКО виклав своє бачення ходу роботи над проектом нової редакції Конституції України. Насамперед, на його думку, слід підготувати пропозиції щодо концепції основних положень проекту нової редакції Конституції України. Друге: слід провести громадське обговорення основних положень проекту за участі відомих громадських діячів, провідних фахівців у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук, представників правозахисних громадських організацій та інших об’єднань громадян. Третє: потрібно узагальнити внесені під час громадського обговорення пропозиції та підготувати з їх урахуванням проект нової редакції Конституції України. Четверте: провести експертизу проекту нової редакції Конституції України насамперед Венеціанською комісією, іншими відповідними міжнародними органами. Наступним кроком має стати проходження проекту нової редакції Конституції України через Верховну Раду та винесення Президентом України прийнятого проекту на затвердження всеукраїнським референдумом.

„Я переконаний у відповідальності парламентських політичних сил і вірю в такий розвиток подій. Разом з тим можливий і всеукраїнський конституційний референдум за народною ініціативою — у разі, якщо народні депутати не зможуть дійти згоди щодо цілісного і дієвого проекту Конституції. Я щиро сподіваюся, що цей склад Верховної Ради буде гідний високого звання представників народу і конституційною більшістю ухвалить проект Основного Закону до його винесення на референдум”, - наголошує Президент.

Глава держави обіцяє, що цього разу народ стане реальним учасником конституційного процесу на всіх його ключових стадіях, і остаточне рішення щодо нової редакції Конституції України буде результатом волевиявлення суверена.

„Наголошую, що за будь-яких обставин саме український народ як єдине джерело влади в Україні має визначити конституційний лад в Україні, в тому числі шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі. Саме до цього нас закликає загальновідома конституційна мудрість, яка говорить, що народ є єдиним джерелом будь-якої влади, і, звертаючись до нього, можна подолати усі труднощі”, - підкреслює В.ЮЩЕНКО.