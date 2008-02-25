У Харкові голодують 140 машиністів метрополітену

До акції голодування машиністів Харківського метрополітену приєднаються члени їхніх родин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Вільної профспілки залізничників Харківського метрополітену.

За інформацією прес-служби, до відновленої акції протесту машиністів метрополітену у формі безстрокового голодування, в якій беруть участь вже близько 140 машиністів, готові приєднатися ще 140 машиністів.

Голова профспілки Володимир ДЕМИДЕНКО заявив, що «голодуючих машиністів з понеділка, 25 лютого, підтримають так само і члени їхніх сімей».

Головною вимогою машиністів залишається негайне звільнення усунутого від обов’язків начальника Харківського метрополітену Сергія МУСЄЄВА, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, безстрокове голодування 7 машиністів розпочалося на майдані Свободи у Харкові 11 лютого і було призупинене 15 лютого після досягнення домовленостей з призначеним наказом Мінтрансу новим в.о. начальника метрополітену Геннадієм БРОНШПАКОМ утворити узгоджувальну комісію і поновити на посаді 21-го звільненого машиніста.

Новий виток конфлікту виникнув після того, як за ухвалою Київського райсуду Харкова С.МУСЄЄВ повернувся до виконання обов’язків начальника і скасував усі накази й домовленості, досягнуті з Г.БРОНШПАКОМ. 21 учасники акції знову розпочали голодування і того ж дня про приєднання до них оголосили ще близько 140 працюючих машиністів. Сьогодні на майдані Свободи стоять намети, акція триває.

Як повідомив на площі під час переговорів зі страйкарями начальник Управління промисловості Харківської ОДА Владлен ВАВІЛОВ, керівництво облдержадміністрації занепокоєне масштабами акції, яка може паралізувати роботу метрополітену, і вживає заходів, зокрема, звертається до Генеральної прокуратури України, СБУ та Мінтрансу з проханням втрутитися у процес розв’язання конфлікту.