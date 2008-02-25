Князевич лякає студентів медвузів запасним варіантом

Зарплату сільським медикам необхідно підвищити у декілька разів – до 4-5 тис. грн.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Я вважаю, потрібно підвищити зарплату сільським медикам. Ми ставимо високу планку — не на 10-20%, як це практикувалося раніше, а у декілька разів, до чотирьох-п`яти тисяч гривень на місяць, адже нижча нікого сьогодні не зацікавить», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він додав, що наступного тижня відбудеться нарада з цього приводу за участю Президента України, і це питання порушуватиметься на засіданні Кабінету міністрів.

Міністр зазначив, що сусідні країни - Польща, Росія і Білорусь - переманюють українських фахівців, оскільки там більш вигідні умови праці.

«Сільська медицина - це один із пріоритетів, а їх, як ви знаєте, визначено п`ять. Найскладніше, звичайно, вирішувати питання заробітної плати, але, думаю, справимося. Розробляється проект службового житла, крім того, ми плануємо, що кожен лікар матиме службовий автомобіль для виїзду на виклики до сіл, розміщених на його ділянці. Забезпечивши медика всім необхідним, матимемо право запитати: а чого ти досяг? Він як сімейний лікар має укласти договори і вести не менш як півтори-дві тисячі пацієнтів. А громада сама відстежуватиме: підписав відповідну кількість договорів, організував належним чином медичне обслуговування, немає на нього скарг і нарікань — значить одержує заробітну плату. А якщо у нього мало пацієнтів, і ті незадоволені, — так за що платити? Шукатимемо шляхи реалізації цієї програми — введемо надбавки, звільнимо від зайвих обов`язків, лише б тільки працювали», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він зазначив, що реалізацію цього проекту по всій Україні планується почати вже цього року. «Ми прийдемо з пропозиціями не тільки до випускників, але й до тих медиків, які не мають житла в місті або не задоволені своєю роботою, адже багато хто з них працює на половину або навіть на чверть ставки», - додав міністр.

При цьому міністр заявив, що якщо на пропозицію не відгукнуться, то випускників зобов`яжуть відпрацювати в селі.