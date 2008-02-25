Медведько каже, що для нього немає різниці: зять - не зять

Генпрокурор Олександр Медведько готовий до того, що суспільство і політичні сили не зрозуміють його рішення про припинення кримінальної справи щодо зятя мера Києва Леоніда Черновецкого, якого звинувачують в розбійному нападі з метою заволодіння майном жертви.

«Я знаю, що буде багато шуму, мене критикуватимуть, оскільки певні сили зацікавлені в тому, щоб у справі був не просто підозрюваний, а саме `зять`... А для мене різниці немає – зять це або не зять», - заявив Медведько в інтерв`ю Комерсант-Україна.

Генпрокурор обіцяє, що «будуть зібрані докази, пред`явлено звинувачення і обрано запобіжний захід». Медведько уточнив, що передав кримінальну справу проти В’ячеслава Супруненка «передано в прокуратуру Києва для організації розслідування. Крім того, я надіслав розгромного листа прокуророві Києва Євгену Блажівському про те, що впродовж тривалого часу неодноразово, здається п`ять разів, виносилася ухвала Шевченківським районним управлінням міліції про відмову в порушенні цієї кримінальної справи. У цьому ж листі я заявив про необхідність проведення службового розслідування і встановив термін: до 21 березня. При цьому зобов`язав вжити заходів до всіх винних осіб, що припустилися порушення закону», - додав Медведько.

У відповідь на прохання видання уточнити, чи вірні чутки про те, що в закритті справи проти зятя Черновецкого дуже зацікавлені в секретаріаті президента, генпрокурор заявив: «Знаєте, одні кажуть, що зацікавлений секретаріат, інші – що Партія регіонів, треті – що БЮТ. Я відповідально заявляю, що не реагую на такі речі. З секретаріату президента до мене з цього питання ніхто не звертався. Ви запитаєте, чому я особисто вивчив цю кримінальну справу, адже міг би доручити зональному прокуророві, що відповідає за Київ, заступникові... Пояснюю: рішення про порушення кримінальної справи було ухвалене заступником генерального прокурора, тому дати оцінку цій ухвалі може тільки генеральний прокурор».