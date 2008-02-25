У Відні протестанти проти незалежності Косово розносять ресторани та магазини

У Відні демонстрація проти незалежності Косово закінчилася масовими заворушеннями, повідомляє Lenta.ru.

У неділю чотирьох осіб було затримано і двоє поліцейських постраждали у Відні в результаті демонстрації проти проголошення незалежності Косово, передає Reuters.

Акція протесту почалася на віденській площі Хельденплац у центрі міста. Там зібралися близько 6 тисяч осіб (за даними організаторів, демонстрантів було майже вдвічі більше), які розмахували сербськими прапорами, вигукуючи "Ми не здамо Косово" і підпалюючи американські і албанські прапори.

Потім група протестувальників чисельністю до 600 осіб попрямувала до Посольства США, проте поліція перегородила їй шлях. Тоді хулігани розбили вікна в довколишніх ресторанах і магазинах. За даними агенції France Presse, також постраждали вітрини в районі, де проживають вихідці з Косово.

Тим часом у Зальцбурзі демонстрація проти незалежності Косово, в якій взяли участь не більш як 200 осіб, відбулася без подій. За даними австрійської влади, загалом в Австрії проживають до 300 тисяч громадян сербського походження.

Австрія серед багатьох країн Євросоюзу визнала незалежність Косово через кілька днів після її проголошення 17 лютого. Противниками створення держави Косово в ЄС є Іспанія, Кіпр, Словаччина та Румунія.