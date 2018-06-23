Чим займаються українські спецнази?

Сплеск суспільного інтересу до спецзагону ДАІ “Кобра” й дебати щодо його розформування викликав наш інтерес до інших спецпідрозділів в українських силових структурах.

Ми нарахували щонайменше два десятки “державних” спецзагонів. П’ять – у структурі МВС, один, “Альфа”, – у структурі СБУ і ще чотирнадцять – що належать до Внутрішніх військ України. Вони створювалися головним чином для “боротьби з тероризмом” та “проведення силових операцій із затримання злочинців”. Цікаво, що є спеціалізовані загони на кшталт “морських котиків”, у компетенції яких проведення операцій знешкодженню злочинців та терористів на воді, гірськострілецькі загони (“Лаванда”), покликані боротися з терористами в горах.

Про те, чи варто розформовувати “даїшну” “Кобру”, через яку спалахнув усеукраїнський скандал, чи займаються українські загони спеціального призначення ще чимось, крім “кришування” бізнесу, і якою має бути оптимальна система функціонування загонів спеціального призначення, ми розмовляємо із Сергієм Міщенком, народним депутатом України, генерал-майором юстиції, головою парламентського комітету з правової політики.

Сергію Григоровичу, багато хто вважає, що Луценко має рацію, і “Кобру” справді варто розформувати...

А я не погоджуюся... Через одну паршиву вівцю, яка зробила пальцем погану річ, страждає весь підрозділ. Я думаю, не варто розформовувати цілий загін. Хочемо ми того чи ні, але для ДАІ потрібен особливий підрозділ швидкого реагування. Ну переведуть “Кобру” в інший статус, назвуть її, наприклад, “департамент оперативного реагування”. І який сенс? Можна вдосконалювати роботу підрозділу, ставити йому інші завдання. У нас на дорогах “безпредєл”, і, як на мене, такий загін має забезпечувати моментальне реагування на криміногенні ситуації на дорогах.

А для чого той спецпідрозділ, якщо ДАІ не має достатньо повноважень для затримки злочинців на дорозі чи охорони міжнародних делегацій?

Ну, уже створено “Кобру”, з її власним бюджетом. Якщо хочете, переведіть їх у ДАІ, створіть відділ оперативного реагування. Замініть одне іншим, і всім будуть, як подвиг, розповідати про те, як ми зліквідували “Кобру”.

То “Кобра”, окрім демонстрації середнього пальця та кришування автокрадіжок, уміє ще й злочинців доганяти? Може, пригадаєте, якийсь героїчний вчинок?

Це найбільша проблема. Жоден з наших підрозділів на вміє розповідати про свої досягнення. Вони не вміють рекламувати свою діяльність, вони абсолютно помилково відмежувалися від преси. Журналісти їх не знають, але коли їх починають лупцювати, то це охоче висвітлюється. А я скажу: там є проблеми, там половину людей варто розганяти. Але є нормальні люди, які вміють добре працювати.

Фахівці кажуть, що наші спецзагони створювалися так. Приходить у силову структуру новий генерал, хоче обставити якийсь бізнес і створює спецзагін. Державні спецпідрозділи таким чином формували “ринок кришування” для різних, не завжди, легальних видів бізнесу...

Не знаю, хто ці генерали. Наші спецзагони якісно виконують свої посадові обов’язки. На Заході є також спеціалізація підрозділів. Ті, хто плаває, як “морські котики”, не ловлять бандитів по горах – як співробітники “Лаванди”. В Україні немає терористичних актів не тільки тому, що ми така миролюбна країна. А тому, що наші спецпідрозділи вміють запобігати їм, виявляти, знешкоджувати злочинців. При цьому не все можна оприлюднювати. Врешті-решт, зробіть запит, нехай вам їхні прес-служби покажуть статистику, виявлення каналів торгівлі зброєю, запобігання терористичним актам.

Ви вважаєте, що це нормально, коли спецзагони формуються за територіальною ознакою: “Ягуар” – у Вінниці, “Гепард” – у Запоріжжі, “Тигр” – під Феодосією...

Ні, це ненормально. Але це означає, що спецпідрозділи створюються задля кришування нелегальних видів бізнесу. Хоча буває, що члени спецзагону використовують свій статусу для особистих цілей. Напевно, виконують якісь замовлення. Але це не проблема спецпідрозділів, а проблема тих, хто дає їм замовлення та накази. У нас вистачає корисливих чиновників, котрі дбають насамперед про себе, але ми ж через це не пропонуємо розформувати органи влади.

У працівників “Беркуту” офіційна зарплата 470 гривень. Як повірити в чесність бійців, чия зарплата менша від ста доларів? Хочеш – не хочеш, будеш боронити Генпрокуратуру від новопризначеного прокурора, щоб прибавку до платні отримати...

Щодо платні... “Беркут” охороняє осіб, які додатково проплачують їм їхні послуги.

Та що там казати... Їздять по місту джипи “Беркуту”, затримують людей, перебираючи частину повноважень ДАІ, провокують їх на якісь дії, а потім забирають у міліцію. Ті ж молоді люди, “мажори”, які, може, і не винуваті ні в чому, та, щоб не сидіти в міліції, “домовляються”, платять на місці.

І це також спосіб заробляння спецзагонів. На жаль... Але це не причина, щоб розформовувати “Беркут”. Ми ж не можемо ліквідувати суд через те, що судді беруть хабарі.

Є ще спецпідрозділ в УБОЗу – загін “Сокіл”...

Коли я працював на прокурорсько-слідчих посадах, то я за ними спостерігав. Багато бандитів було знешкоджено саме бійцями УБОЗу. Не знаю, чи ви пам’ятаєте, як в Україні було бандформування, яке на танку їздило і на полігонах влаштовувало шоу. Хто його ліквідував? УБОЗ.

У Білій Церкві, у Василькові у 90-х роках були знешкоджені банди. Банди Кисіля, Черепа, Фашиста, Савлохова знешкодив УБОЗ. Були часи, коли по Києву братки ходили не соромлячись, не приховуючи, так би мовити, статусу, УБОЗ тоді чистив місто.

Добре, вважатимемо, що “Сокіл” Ви "відмазали". А про “Титан” що скажете?

Ну, вони охороняють депутатів, міністрів...

А також підакцизні товари...

Так, і підакцизні товари, якщо є таке завдання. Насправді, молодих хлопців, готових ризикувати життям, керівництво, вищі чиновники, ставлять в умови, коли їм доводиться займатися чимось або комічним або, скажемо так, недостойним. У нас є спецзагони, якими ми можемо пишатися. “Альфа”, спецпідрозділ СБУ, – це просто еліта. Це найкращий спецпідрозділ України. Їхні операції секретні. Гадаю, усе, що пов’язано з наркотрафіками, торгівлею зброєю, людьми, знешкоджується “Альфою”. Андрій Кожемякін (колишній заступник голови СБУ – Авт.) міг би розповісти докладніше. Кожемякін, заступник голови фракції БЮТ, здається, починав служити у “морських котиків”.

Про “морських котиків”... Скажіть, а що, тероризм на воді це актуально для України?

Враховуючи, що Туреччина недалеко, а кордони прозорі, усе потрібно вміти...

Очевидно, нашим спецпідрозділам варто зрозуміти, що дбати про честь, а надто – про репутацію не менш важливо, ніж уміти когось там знешкоджувати...

Згоден, але це питання не до тих, хто безпосередньо “знешкоджує”, а тих, хто ними керує.

Розмовляла Маша Міщенко