Карпачова вважає, що у працівників СБУ замала зарплата

В. о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважають за необхідне прийняти нову редакцію Закону України "Про Службу безпеки України".

Про це йшлося під час їхньої зустрічі в Службі безпеки України у понеділок, повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена.

За інформацією прес-служби, сторони продовжили обговорення актуальних питань правового врегулювання діяльності відділу досудового слідства СБУ, неухильного дотримання прав осіб, затриманих Службою безпеки України, та виконання домовленостей, досягнутих на нараді 18 лютого цього року.

Керівник Служби безпеки України поінформував, що службою опрацьовано проект нормативно-правового акту про тимчасове тримання затриманих Службою безпеки України осіб (зі зняттям грифу таємності) і передано до Мін’юсту України для державної реєстрації. В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про оновлення складу Громадської ради при СБУ і наголосив на готовності до поглиблення співпраці з Уповноваженим з прав людини.

Н.КАРПАЧОВА зосередила увагу на важливості питань як дотримання прав людини працівниками СБУ, так і поліпшення їх соціального захисту. Омбудсмен вважає невиправдано низьким грошове забезпечення співробітників СБУ в умовах суттєвого (на 45 відсотків) підвищення з 1 лютого 2008 року заробітної плати державним службовцям, працівникам прокуратури, митної служби, суду та органів місцевого самоврядування. Уповноважений з прав людини підтримала позицію керівника СБУ щодо необхідності прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", в якому виключити невластиві СБУ функції, зокрема досудового слідства, та передбачити надійні гарантії соціально-правового захисту співробітників служби.

Сторони також обговорили питання, пов’язані з подіями в Косово та позицію України щодо них. Зараз там перебувають 180 українських миротворців у складі військ ООН. Тому омбудсмен та керівник СБУ дійшли спільної думки про те, що будь-які відносини з самопроголошеною територією Косово можуть здійснюватися виключно через структури ООН.

Насамкінець В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив Н.КАРПАЧОВУ в тому, що всі попередні домовленості стосовно функціонування відділу досудового слідства СБУ залишаються в силі і будуть неодмінно виконані. В свою чергу, Уповноважений з прав людини зазначила, що вона очікує на результати спеціальної перевірки Генеральною прокуратурою України п’яти регіональних управлінь Служби безпеки України, в яких до 2003 року функціонували СІЗО СБУ.