Не (тільки) наша справа

«Смерть кожної людини зменшує й мене,

бо я єдиний з усім людством.

Тож не питай, по кому б’є дзвін. Він – по тобі” Джон Донн

Надто легко змусити людей мовчати. Нам про це незмінно нагадувала радянська влада. Мільйони назавжди замовкли. Інші зрозуміли, що мовчати треба, аби вижити. Лідери західних країн здебільшого воліли помовчувати. Завжди можна було вигадувати приводи, були й інтереси, які обов’язково стояли на першому місці. Були й ті, хто не мовчав – їм глибокий уклін. Тут мова піде про Голодомор 1932-1933 років. Прикладів геноциду в нашому світі багато. Об’єднує їх одна до болю знайома складова: світ мовчав.

А нам що до того?

Святий Августин писав, що допоки його не запитують, що таке час, він знає. Можливо, ситуація тут аналогічна. Адже саме запитання "А нам що до того?" применшує нашу людяність. Тому тут зосереджуюся на тому, чому треба знати, й на деяких твердженнях, побудованих на бінарній та вельми сумнівній логіці.

«Я українка і тому ….»

Серед людей, які закликають визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом, є люди різних національностей, але українці, безумовно, становлять більшість. Стало модним говорити про пам`ять кожної національної групи, і Голодомор залишається незагоєною раною саме для українців. Чи це ставить під питання його реальність? Не ставить. Злочин не заперечується. Був хліб, а його відібрали. А тих запасів, що вивозилися в 1932 році, вистачило би, щоб жодної смерті від голоду не було.

Багато людей визнають злочинність дій, але стверджують, що вони не були спрямовані проти будь-якої групи. Архівні матеріали доводять протилежне. Переписка Сталіна з Кагановичем показує, що Сталін вважав Україну потенційною загрозою цілісності Радянського Союзу. Знищення українського села збіглося з кампанією проти українізації. Незаперечний довід правдивої спрямованості знаходимо в таємній постанові, яку Сталін і Молотов підписали 14 грудня 1932 року. Вина за всі труднощі покладається на українізацію, яка «проводилася механічно … без ретельного підбору більшовицьких українських кадрів, що полегшувало буржуазно-націоналістичним елементам, петлюрівцям та іншим створення їх легальних прикриттів».

Вкрай важливо відзначити, що постраждала не тільки Україна, а також Кубань і інші райони РСФСР, де українці становили значну частину населення. На Кубані, так само як і в Україні, морили голодом, проводили кампанію проти українізації й нікого не випускали за межі території.

«Переписування історії»

Російська влада і слідом за нею цілий легіон запопадливих журналістів, звинувачують Україну в перекручуванні історичних фактів у своїх політичних цілях. Без сумніву, за Президента Віктора Ющенка активно докладаються зусилля, спрямовані на міжнародне визнання Голодомору геноцидом. Чи переслідують певні політичні діячі свої цілі - невідомо, та в даному контексті це не має значення. Адже є архівні документи, які не перекручують, а навпаки підтверджують спогади свідків і дослідження істориків. Завдяки архівним документам, оприлюдненим після розпаду РССР, багато істориків, які раніше ставилися з сумнівом до визнання Голодомору актом геноциду, тепер переглянули свою позицію. На підставі цих документів, зокрема, Ніколас Верт (Nicolas Werth) вважає "виправданим визначити дії, які проводив сталінський режим проти українського селянства, геноцидом" й збирається переписати свій розділ про Великий Голод в «Чорній книжці комунізму».

Всі вищевказані матеріали стали загальнодоступними завдяки зусиллям Служби Безпеки України. Втім, багато інформації залишається в розпорядженні Російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). В нашому зверненнідо Міністерства закордонних справ РФ щодо Голодомору 1932-1933 рр. ми якраз просимо забезпечити доступ до всіх архівних матеріалів. Ми всі зацікавлені в повній правді щодо Голодомору. Переписувати ніхто не збирається, прагнемо просто знати.

В пошуках прихованих націоналістів і будь-якого підступу

З нашим зверненням ми намагаємося об’єднати людей з усіх країн в пошуках правди щодо злочину, скоєного не тільки проти української нації, але проти людства. Звучить можливо зарозуміло, але очікування були мимохіть скромніші. Скільки разів ми раніше наштовхувалися на збентежені спроби відвертати очі чи на відверті або негласні реакції на кшталт «не наша справа!» й «нам краще без ускладнень з вашою сусідкою».

Під зверненням вже підписалось багато людей. Це, безумовно, радує, а водночас спонукає йти далі. Далі та ширше. Ми глибоко переконані, що визнання Голодомору геноцидом стосується не тільки України. Залишаємося реалістами й усвідомлюємо, що навіть готовність називати своїми іменами подібні злочини в минулому та вшановувати їх жертви не спроможна гарантувати, що вони більше не повторяться. Жахливі події в Руанді та Дарфурі нагадують, що все значно складніше. Тим не менше, не мовчати -це вже дуже багато значить.

Ми особливо раділи підписам окремих росіян і були вдячні за надану нам можливість розміщувати свої матеріали на російських сайтах . Але одне залишається незрозумілим. Чому все ж таки немає російської підтримки? В дискусіях ми стикалися зі своєрідними реакціями. Одні уважно вивчили кожне речення і нічого конкретного не змогли знайти, тим не менш «відчували» якийсь націоналістичний дух. Довести, що чогось, чого немає, дійсно немає, не легше, ніж задачу сформулювати словами, а я – пас.

Нас завалили лавиною історичних фактів, націлених на те, щоб довести, що росіяни теж страждали. А хто це заперечує? Однак 75 років тому скоєно злочин, жертвами якого стали українці та мешканці України.

Ми всі були жертвами потворного режиму. Зрозуміти, як це могло статися, нікому не легко, але без того ми не звільнимося. Повторюючи брехню тих часів, зокрема щодо Голодомору, ми не тільки зрадимо жертви геноциду, але й самі залишаємося жертвами нашого минулого.

Не змагаємось

На превеликий жаль, питання про визнання Голодомору геноцидом викликає болісну реакції не тільки у деяких росіян. Важко такі слова навіть писати, але є люди, які вважають, що добиваючись визнання Голодомору, українці якось применшують значення Голокосту. Слів, правда, немає, й навіть припущення, що хто-небудь міг би ставити під сумнів унікальність і жах Шоа, викликає тільки здивування.

Порівняння чи, не дай Боже, «суперництво» щодо кількості жертв, масштабу або будь-якої іншої шкали просто неприпустиме.

Тим не менше, усі злочини, всі факти геноциду повинні бути визнані світовим співтовариством. Будь-які спроби лукавити, вдаватися до спотворення фактів, ніби треба не «роздратувати» якусь іншу сторону, паплюжать пам’ять усіх жертв.

Як не мене, будь-які суперечки щодо цифр, зокрема, палкі дискусії, які точаться навколо питання, скільки було жертв Голодомору, є недоречними й ризикують затушувати головне. Треба, безумовно, знати, скільки, але злочин від того не зміниться.

Давайте залишимо всілякі «найбільше», «найчисельніше», будь-які «більш» чи «менш» в щоденному житті, не будемо ображати жертви злочинів проти людства. Людське страждання не підлягає порівнянню.

Усі факти геноциду – це злочин проти нас.

Галя Койнаш