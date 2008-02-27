У Запоріжжі міліціонери погоріли на хабарі

У Запоріжжі прокуратура порушила кримінальну справу проти співробітників міліції, які, шантажуючи затриману з марихуаною жінку порушенням кримінальної справи, вимагали у неї хабар в сумі 2 тисяч доларів США і одержали половину даної суми.

Як розповів УНІАН слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу Запорізької обласної прокуратури Андрій ЄНЄВ, факт здирництва і отримання правоохоронцями хабара був виявлений в ході спільної спецоперації відділу внутрішньої безпеки Управління МВС в Запорізькій області, прокуратури і облуправління СБУ.

"Оперуповноваженого Відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків Ленінського РВВС Запоріжжя, який за посередництва оперуповноваженого Запорізького облуправління кримінального розшуку одержав хабар, затримали на місці злочину: безпосередньо після отримання ним 1 тисячі доларів США - половини суми, яку він вимагав у мешканки Запоріжжя, затриманої з марихуаною, за не реєстрацію матеріалу відносно її", - розповів А.ЄНЄВ. Він відзначив, що в ході обшуку в службовому кабінеті одержувача хабара були виявлені наркотичні речовини, походження і власник яких зараз встановлюються.

За словами А.ЄНЄВА, справа проти міліціонерів збуджена по ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "Отримання хабара, поєднане із здирництвом".

Ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Один з підслідних - співробітник відділу по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків - на період проведення слідства заарештований судом. З другого співробітника кримінального розшуку, що був посередником при отриманні хабара, узято підписку про невиїзд.

Ведеться слідство.