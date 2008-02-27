Правознавці закликають не битися, а миритися

Українські вчені-правознавці вважають, що впровадження в юрисдикції принципу примирення сторін за допомогою посередників (медіаторів) ефективніше, ніж існуючий на сьогодні принцип ”невідворотності покарання”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив директор науково-дослідного центру Національної академії прокуратури України Віталій КУЦ, коментуючи розроблений законопроект, що знаходиться на вивченні в Міністерстві юстиції України, щодо удосконалення чинного законодавства та посилення бази щодо можливості застосування так званого відновного правосуддя на досудовому етапі кримінального судочинства.

На його думку, при реформуванні вітчизняної системи юстиції ”треба відмовитися від принципу невідворотності покарання, і замість цього необхідно впровадити принцип невідворотності реагування держави на правопорушення. ...На зміну жорсткому покаранню має прийти більш гуманний спосіб (відповідальності винного - УНІАН)”.

Одним із таких способів, на переконання заступника начальника Управління організації підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Віктора ЛОБАЧА, є впровадження принципу примирення між потерпілими та правопорушниками. За його словами, цей принцип вже давно запроваджений у багатьох країнах світу і дає позитивні результати вирішення спірних питань сторонами без застосування судового покарання після скоєння злочинів незначної або середньої тяжкості. При цьому він зауважив, дійти до цього можна через зміну психології сприйняття таких злочинів і способів їх покарання, в тому числі й прокурорами. Оскільки, як свідчить статистика, на досудовій стадії через примирення сторін закривається у п’ять разів менше кримінальних справ, ніж під час їх розгляду в судовому засіданні.

У свою чергу, виконуючий обов’язки завідуючого кафедри Національної академії прокуратури України Олексій ГЕСЕЛЕВ зазначив, що на практиці багато людей (як потерпілих, так і винних) не хочуть доводити розв’язку справи до суду, а мають бажання дійти згоди через примирення на досудовому етапі. І в цьому їм можуть допомогти саме посередники.

Підтримуючи цю тезу, президент благодійної організації ”Український центр порозуміння” Роман КОВАЛЬ зауважив, що в Україні у 95% випадків сторони, які примирилися за допомогою посередників, виконують взяті на себе домовленості. Водночас він зауважив, що гарантом виконання обов’язків, крім совісті особи, виступатиме посередник, який пройшов певне фахове навчання, і судовий орган, який закріплює досягнуту сторонами домовленість.

В.ЛОБАЧ поінформував, що з листопада 2006 року по лютий 2008 року Генпрокуратурою, Нацакадемією прокуратури та БО ”Український центр порозуміння” за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва виконувався пілотний проект ”В підтримку реформи системи кримінальної юстиції України: впровадження прийомів медіації в діяльність органів прокуратури”.

За його словами, метою цього проекту було впровадження принципів і методів відновного правосуддя у практику органів прокуратури на етапі досудового слідства, оскільки ”більшість з юристів сьогодні не повною мірою розуміють сутність відновних процедур, зокрема, у кримінальному процесі”.