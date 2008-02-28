Сімферопольська міськрада провокує кримських татар?

Відмова Сімферопольської міської ради виділити мусульманам земельну ділянку по вул. Ялтинська, 22 для будівництва Соборної мечеті є «чистої води провокацією».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

М.ІЛЛІЧОВ зазначив, що «по чиїйсь злій волі міська рада відмовляє в оформленні ділянки для будівництва там Соборній мечеті», хоча Духовне управління мусульман Криму зібрало всі необхідні документи. «Це чистої води провокація (дії міськради – УНІАН). Вони говорять зараз, що там (на вул. Ялтинській, 22 - УНІАН) захоплення. І що, ви думаєте, міліція піде туди звільняти цю ділянку? Та ніколи! Тому що беззаконня з боку міської ради», - заявив М.ІЛЛІЧОВ.

За його словами, міліція має в своєму розпорядженні оперативні дані про те, що дану ділянку збиралися продати, проте поки рано озвучувати цю інформацію. «Міліція має в своєму розпорядженні оперативні матеріали, які ми сьогодні не можемо озвучити, це передчасно. Вони (дані – УНІАН) будуть легалізовані у свій час, і всі дізнаються, і Крим дізнається, хто хотів цю землю продати, кому хотів продати і як», - сказав М.ІЛЛІЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало збудувати свій головний храм у міському парку «Салгирка», пізніше - погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному узгодженні цього питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії міськради було прийнято рішення виділити під мечеть ділянку по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення із цього приводу й звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській почалася акція "Від кожного мусульманина – по одному каменю". Кримські татари почали збір каменів-ракушняків на ділянці землі, яку вони вимагають виділити під мечеть. Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ при цьому заявив, що будівництво мечеті почнеться тільки після офіційного закріплення ділянки. В міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично проходить захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га по вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.