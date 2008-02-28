Міліція зайнялася «розстрільними справами» 1990-х

В міліції Криму називають пріоритетним напрямом своєї роботи – боротьбу з організованою злочинністю, зокрема, на даний час управління МВС піднімає так звані «розстрільні справи» 1990-х років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі заявив виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ.

За його інформацією, в розшук оголошені активні члени ряду організованих злочинних угрупувань. «Зокрема, оголошені в розшук ДАНИЛЬЧЕНКО, КОЖУХАР, Геннадій МЕЛЬНИК, ДЖИДЖЕРЯ, Рувім АРОНОВ і деякі інші», - сказав М.ІЛЛІЧОВ, зазначивши, що за допомогу слідству міліція оголошуватиме винагороди.

Виконуючий обов`язки начальника кримського Главку МВС зауважив, що в боротьбі з оргзлочинністю міліція автономії зіткнулося з проблемою просочування інформації. «Тому довелося вживати деяких кадрових кроків», - додав він.

За словами М.ІЛЛІЧОВА, «оновлена і посилена служба, яка зараз зайнята масштабною, рутинною, чорновою роботою, вивчаються всі старі кримінальні справи і оперативні напрацювання, розробляються додаткові оперативно-розшукові заходи і слідчі дії».

М.ІЛЛІЧОВ запевнив, що міліція сьогодні готова до того, щоб лідери ОЗГ були на допитах і сіли на лаву підсудних, проте «щоб не було стрілянини по горобцях», на даний час проводиться «чорнова робота» і збираються «залізні докази».

М.ІЛЛІЧОВ також зазначив, що ряд членів ОЗГ - зараз кримські депутати - продовжують «мутити воду в Криму». «Я сьогодні не називатиму прізвища, ми їх знаємо, їх називати не треба, їх знає весь Крим. Вони мутять воду, вони сидять на шиї Криму, на шиї народу. Вони там не повинні сидіти», - підкреслив в.о. начальника міліції Криму.

«Є серйозні перспективні матеріали, але щоб принцип безповоротності покарання запанував, ми сподіваємося на солідарність, об`єктивність і професійну чистоту колег з інших силових відомств, що працюють з нами поряд, і, природно, судової гілки влади», - сказав М.ІЛЛІЧОВ.

Нагадаємо, в 90-х роках потужні організовані злочинні угруповання вели запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угрупувань.

З 90-х років у Криму залишилося не розслідуваними понад 230 "розстрільних справ".