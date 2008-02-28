В наступному році створять віртуальний Польсько-Український університет

Польсько-український центр громадської освіти вручив перші сертифікати 193 учасникам дистанційного навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом травня- вересня 2007 року понад 320 учасників з усіх регіонів України брали участь у першій серії проекту, що передбачала передачу знань за напрямками: управління в органах державної влади та місцевого самоврядування, діяльність громадських організацій, управління проектами, якість в адміністрації, європейська інтеграція, управління проектами та екологія. Цільова аудиторія проекту – працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, активісти громадських організацій.

Навчання здійснювалось методикою distance-learning, а свідоцтва про проходження курсу отримали найактивніші учасники. Теоретична частина програми доповнювалась навчальними візитами до міста Краснік, Люблінського воєводства, де учасники ознайомлювались з функціонуванням сучасних практик управління, що базуються на системі управління якістю ISO 9001:2000 у органах місцевого самоврядування та міських установах. У рамках проекту з польської та української сторін діють по 15 осередків, в Україні у програмі беруть участь 44 міста.

В урочистостях з нагоди вручення сертифікатів у Луцькому осередку ПУЦГО взяли участь депутати Сейму Республіки Польща Магдалена ГОНСЬОР-МАРЕК і Гжегож РАНЄВІЧ, Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку Томаш ЯНІК, представники місцевої влади.

Як повідомив УНІАН голова правління Фундації "Молода Демократія" Павел БОБОЛОВИЧ, досвід реалізації проекту "Польсько-український центр громадської освіти" створив передумови для започаткування Польсько-Українського Віртуального Університету. Реалізацією цієї ідеї зацікавились Вища школа суспільної психології з Варшави та Волинський національний університет імені Лесі Українки. Таким чином, є усі підстави сподіватись, що від січня наступного року віртуальний університет розпочне роботу, а його студенти, після успішного проходження дистанційного навчання, отримуватимуть дипломи європейського та українського взірців.

Довідка УНІАН: Польсько-український центр громадської освіти (Polsko – Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej) - проект, що реалізовується мерією міста Краснік (Люблінське воєводство) у партнерстві з Фундацією "Молода Демократія", інституціями Польщі та України, за фінансової підтримки Норвезького Фінансового Механізму протягом грудня 2006 - грудня 2008 року. Метою проекту є створення системи освіти для органів державної адміністрації, самоврядування та громадських організацій і втілення моделі локальних партнерств на теренах Польщі та України. Загалом проект передбачає проведення 3 серій навчань, від грудня 2007 року розпочалась друга серія.