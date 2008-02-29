Працівники в`язниць і колоній повинні мати спеціальну вищу освіту

Громадська рада при Державному департаменті України з питань виконання покарань ініціює створення вищого навчального закладу для підготовки фахівців для служби в пенітенціарній системі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу сьогодні на прес-конференції в УНІАН озвучила член Громадської ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань, юрист Українсько-американського Бюро з питань захисту прав людини Тетяна ЯБЛОНСЬКА.

«Створення спеціального навчального закладу вкрай необхідне. Психологія у загальному навчальному закладі і психологія, пов`язана з роботою в пенітенціарній системі, – це абсолютно різні речі. І це повинно бути», - сказала Т.ЯБЛОНСЬКА.

Громадська рада також вважає недоцільним підпорядкування Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерству юстиції. «Держдепартамент підпорядкований Кабінету Міністрів, і цього досить. А якщо з`явиться ще одна надбудова, то з`явиться ще багато чиновників, які імітуватимуть якусь діяльність», - пояснила вона.

У свою чергу член Громадської ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань, поет Володимир ЦИБУЛЬКО висловив думку про те, що перепідпорядкування Держдепартаменту Міністерству юстиції сприятиме створенню «корупційної накладки».

Як повідомляв УНІАН, низка правозахисних організацій звернулися з відкритим листом до Президента і уряду з проханням навести порядок у системі з питань виконання покарань.

Як відзначив експерт з пенітенціарних питань Олександр БЕЦА, «правозахисні організації вважають, що державна кримінальна виконавча служба України як самостійний орган влади при нинішньому її керівництві не може компетентно, прозоро, відповідально і ефективно виконувати покладені на неї функції і завдання».

Довідка УНІАН. Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА постановою №916 від 11 липня 2007 року рішенням підпорядкував Державний департамент з питань виконання покарань Міністерству юстиції України, тим самим позбавивши Департамент статусу центрального органу виконавчої влади в цій сфері.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом у серпні 2007 року зупинив дію відповідної постанови Кабінету Міністрів і звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність цього рішення уряду.