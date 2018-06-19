Цензура повертається?

Чому телебачення проігнорувало пікетування правозахисників невідомими? З коментарями від телеканалів.

22 лютого громадські організації Харківська правозахисна група і «Донецький Меморіал» проводили в УНІАНі о 10.30 прес-конференцію «Хто винний у порушеннях прав людини в системі виконання покарань України?», на якій оприлюднили відкритий лист до Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України з фактами жахливого знущання над засудженими і пропозиціями щодо покращення ситуації в Державному департаменті з питань виконання покарань. Перед входом до УНІАНу журналістів та активістів правозахисту зустрів великий (на око – близько 200 осіб) натовп похмурих чоловіків, одягнених у темне, здебільшого чорне, з дуже схожими обличчями – близько 100-120 осіб. Чоловіки стояли у формі прямокутника з невеличким проходом і тримали написані фломастерами вручну гасла осуду організаторів прес-конференції Євгена Захарова, Олександра Беци й Олександра Букалова. Зокрема, було декілька гасел на кшталт «Захаров, ти кого захищаєш, бандитів чи народ?». Цікаво, що міліції поруч не було зовсім.

Пікет жваво знімали присутні на прес-конференції журналісти телеканалів – 5-го, «1+1», «Ери», СТБ, 24-го каналу, «Гамми-ТВ» та продакшн-студії «Закрита зона». Теле- та інтернет-журналісти та намагалися з’ясувати, хто є організатором цього пікету. Чоловіки відмовчувалися, лише іноді ліниво лаяли правозахисників. Як тільки хтось із них починав щось говорити, підходив хтось із керівників пікету – і розмова одразу обривалася. Правда, виявилося, що серед пікетувальників багато приїжджих.

Журналістів було доволі багато, декілька десятків, деяких із них запросив Держдепартамент. Журналістка з департаментського видання «Закон і обов’язок» під виглядом запитання звинуватила правозахисників у тому, що вони працюють на криміналітет. Декілька разів натовп під вікнами вигукував «Ганьба», потрапляючи якраз на ті моменти, коли правозахисники розповідали про незаконне насильство відносно засуджених. Всі, хто бажав поставити питання, у відведену для прес-конференцію годину не встигли цього зробити і продовжували інтерв’ювати учасників після її закінчення в коридорі і на вулиці. Особливо багато додатково знімали журналісти «1+1», 5-го каналу та СТБ.

Як би там не було, прес-конференція явно викликала великий інтерес, і можна було очікувати цікаві репортажі зі співставленням пікету і прес-конференції. Неможливо уявити, щоб журналісти проігнорували таку чудову «картинку». Проте в цей день коротка інформація була тільки в «ТСН» телеканалу «1+1» о 15:00 та на «Ері» після 22:30, до того ж без згадки про пікет. Правда, на сайті телеканалу «1+1» у відповідному матеріалі «ТСН» сказано, що «самі ж працівники Державного департаменту з виконання покарань влаштували мітинг на підтримку свого керівництва. Вони вважають, що правозахисники діють на замовлення криміналітету, який хоче встановити контроль за пенітенціарною системою України».

Що ж сталося? Напрошується висновок, що хтось попросив телеканали проігнорувати прес-конференцію. Важко повірити, щоб журналісти не скористалися такими подарунками, як пікет працівників Держдепартаменту. Проте 5-й канал і «1+1» практично проігнорували його. В ніч із суботи на неділю коротка згадка про прес-конференцію була на 24-му каналі – приблизно о 4-й годині ранку, знов-таки про пікет ані слова. А в понеділок нарешті вийшов повноцінний сюжет на СТБ.

Логічного пояснення такому висвітленню я не бачу. Може, керівництво Держдепартаменту нарешті зрозуміло, що висвітлення пікету неминуче призведе до неприємних запитань: хто дав наказ скерувати працівників кримінально-виконавчої служби для участі в пікеті, що, взагалі кажучи, законом заборонено, за які кошти вони приїхали, тощо, і попросило не показувати його? Важко сказати.

Євген Захаров, Харківська правозахисна група

Між тим «ТК» звернулася до телеканалів, які були присутні на прес-конференції 22 лютого. Цього дня до УНІАНу прийшли журналісти «1+1», СТБ, «Ери», ТОНІСу, 5-го каналу та каналу «24».

Як виявилося, на «1+1» та телеканалі «Ера»невеличкі повідомлення з’явились у новинах в той самий день – 22 лютого: на «Плюсах» у новинах о 15:00 та на «Ері» о 23:00. Кореспондент каналу «1+1» Борис Іванов у коментарях «ТК» розповів, що в ефір матеріал на цю тему вийшов таким, яким і планувалося його робити спочатку. А кореспондент «Ери» Євгенія Цвітанська – що випустити в ефір невеличкий матеріал замість повноцінного сюжету було вирішено під час обговорення з випусковим редактором.

На 5-му каналі сюжет вийшов у понеділок 25 лютого. За інформацією прес-служби телеканалу, матеріал з’явився не одразу в день прес-конференції, бо журналісти вирішили проілюструвати поставлену проблему конкретною життєвою історією.

На СТБ сюжет з’явився в ефірі лише 26 лютого. За словами кореспондента СТБ Наталії Чангулі, у п’ятницю матеріал у новинах не вийшов, через «смакові розбіжності з випусковим редактором»: «У кожного свій смак. Я написала не те, що хотіла випусковий редактор. Вона казала, що якби я про гроші на реабілітацію тих, хто невинно постраждав написала. Але я не підіймала цю тему, бо на прес-конференції лунали лише бездоказові звинувачення щодо фінансових питань. Мене цікавив зовсім інший аспект. Вперше пікетували правозахисників, не люди, які підтримують право захист, а пікетували їх представники карної системи. Це було цікаво. Це зіткнення двох точок зору мене й зацікавило. Очевидно, що правозахисники хочуть скинути це керівництво Держдепартаменту щодо покарань, тому що мають на його місце когось іншого. Представники карної системи нам розказали, що підозрюють правозахисників у зв’язках із криміналітетом. Це мені було цікаво, а не фінансові питання». Але цю відмову Наталія не пов’язує з тиском на канал: «Я думаю, що наш головний редактор – це не та людина, якою можна керувати у такому режимі». Однак вже у понеділок Наталія Чангулі запропонувала керівництву сюжет у зміненому вигляді, і він вийшов в ефір.

Від ТОНІСу на прес-конференції був присутній редактор каналу Володимир Павлів. Але, за його словами, цього дня на каналі не було вільної камери, тому й робити сюжет на цю тему не планувалося: «Я прийшов, бо мене ця тема цікавить особисто».

На каналі «24», за словами випускового редактора Аліни Тітової, сюжет вийшов у п’ятницю у другій половині дня.

Телекритика