Луценко «убив» Кобру

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО і колегія МВС прийняли рішення ліквідувати спецпідрозділ ДАІ «Кобра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час «гарячої лінії» в Кабінеті міністрів України, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КЛЮЄВ.

«Міністром і колегією прийнято рішення, що такого підрозділу у нас не буде. Зараз іде організаційна штатна робота», - сказав він.

При цьому М.КЛЮЄВ пояснив, що замість ліквідованої «Кобри» залишаться три підрозділи, однак якихось особливих функцій, які має «Кобра», вони виконувати не будуть.

За словами першого заступника міністра, завданням підрозділів залишиться супроводження посадових осіб. «А будь-яких особливих повноважень у регіонах не буде», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, як він розцінює звільнення з посади заступника командира «Кобри» Олексія КОЖИ, М.КЛЮЄВ сказав: «Міністр його звільнив законно».