На Львівщині розбили пам'ятну табличку польському королю

Табличку розбили на місці майбутнього пам’ятника Яну ІІІ Собеському.

У райцентрі Яворів на Львівщині невідомі зловмисники розбили табличку, встановлену на наріжному камені на місці майбутнього пам’ятника польському королю Яну ІІІ Собеському.

Як повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, 21 лютого до правоохоронців надійшла інформація про те, що в ніч на 21 лютого невідомі пошкодили таблицю з написом «Тут буде споруджено пам‘ятник королю Яну ІІІ Собеському, старості міста Яворів, командувачу польсько-українських сил, які здолали турків під Віднем», яка була встановлена на наріжному камені на вул. Львівській у Яворові.

«Поліція за даним фактом проводить перевірку», - зазначила Добровольська.

Ян III Собеський (17 серпня 1629 – 17 червня 1696) - король польсько-литовської держави - Речі Посполитої з 1674 року. Похований у Кракові. Його вважають національним героєм Польщі.

Читайте такожВ Харкові вандали пошкодили пам`ятний знак отаману Івану Сірку (фото)

19 листопада 2013 року депутати Яворівської міської ради, на прохання членів Товариства польської культури Львівщини, ухвалили рішення про встановлення пам’ятника польському королю Яну ІІІ Собеському в сквері навпроти костелу.

11 вересня 2015 року, у місті Яворів в рамках міжнародної науково-популярної конференції, за участі делегації з Республіки Польща та римо-католицького і греко-католицького духовенства відбулося освячення наріжного каменю майбутнього пам’ятника та меморіальної дошки королю Яну ІІІ Собеському.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали бандитську групу "Торпеда" , яка причетна до злочинів з розпалювання ворожнечі в Україні. Банда причетна до, щонайменше, 9 злочинів, спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості та міжнародних конфліктів - осквернення синагоги, підрив консульства Польщі, теракти з гранатами на День незалежності та інше.