У Маріуполі внаслідок ДТП троє людей загинули, двоє постраждали

Серед постраждалих – підліток, сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

У Маріуполі Донецької області внаслідок дорожньо-транспортної події троє людей загинули, двоє постраждали.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, 1 квітня о 23:41 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП на вул. Голубенко.

На місці ДТП рятувальники з’ясували, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок аварії згинуло троє людей, ще двоє, у тому числі 14-річний підліток, постраждали.

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Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих та постраждалих. Обидва постраждалих у важкому стані були госпіталізовані.

Раніше у Львові при зіткненні тролейбуса з маршруткою було травмовано сімох осіб.