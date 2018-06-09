"Зустрів вату": у Києві з ножем напали на відомого продюсера (фото)

В результаті бійки, продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.

У Києві вночі невідомі напали на популярного українського продюсера Олександра Ягольника. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити", - сказав він.

В результаті бійки, продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.

Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту, йому довелося їхати в лікарню швидкої.