"Зустрів вату": у Києві з ножем напали на відомого продюсера (фото)
11:42, 09 червня 2018Інциденти
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В результаті бійки, продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.
Ягольника доставили в лікарню / facebook.com/alexander.yagolnik
У Києві вночі невідомі напали на популярного українського продюсера Олександра Ягольника. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.
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"Зустрів вату. З ножем, вночі. Сумно. Але їм не вдасться ніколи мене зламати, хіба що вбити", - сказав він.
В результаті бійки, продюсеру завдали поранення руки. Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку.
Трохи пізніше Ягольник уточнив, що в результаті інциденту, йому довелося їхати в лікарню швидкої.
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