У Києві затримали "відморозків", які побили хлопця в супермаркеті: відео звірячого нападу

Двоє з трьох чоловіків, які напали на хлопця в супермаркеті, вже затримані і дають свідчення.

У Києві поліція затримала двох з трьох "відморозків", які напали на хлопця в супермаркеті "Сільпо" на метро "Лук'янівська".

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Як повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook, кілька днів тому в супермаркеті "Сільпо" на метро "Лук'янівська" група "відморозків жорстоко побила хлопця".

Відео брутального побиття з підлим ударом вмить облетіла соціальні мережі.

«Байдужу поведінка охоронця супермаркету «Сільпо» залишимо на його совісті і совісті його начальства. А поліція Шевченківського району свою справу вже зробила на 2/3. Двоє з трьох відморозків вже затримані і дають свідчення. Їм загрожує кілька років за ґратами, якщо суд буде суворим, або умовний термін, якщо вони покаються і стануть на шлях виправлення», – йдеться в повідомленні.

Увага! Відео містить сцени насильства!