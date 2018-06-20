На Вінниччині блискавка влучила у пастуха, чоловік помер на місці (відео)

21:43, 20 червня 2018
Інциденти
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На Вінничині блискавка вбила пастуха / фото УНІАН

Він разом із дружиною та тестем пас череду за селом, коли зненацька почалася злива з градом та грозою, йдеться в сюжеті ТСН.

Сховатися пастухам у чистому полі було ніде, а додому вони не побігли, адже боялися залишити худобу. Одна з блискавок влучила 48-річному чоловікові просто в голову – він помер на місці. 

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у селі Лісники під Києвом блискавка влучила у житловий будинок, спалахнула пожежа.

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Теги: #Вінничина#блискавка