У Києві на Печерську обікрали сейф у квартирі "Міс Україна-95" Влади Литовченко (відео)
01:44, 21 червня 2018Інциденти
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Судячи з того, як працювали крадії, вони потрапили до квартири Литовченко за наведенням
Вдома на Литовченко очікує пустий сейф / Кадр з відео ТСН
Поки "Міс України-95" Влада Литовченко відпочивала за кордоном, злодії влізли через вікно у її квартиру на Печерську та відкрили сейф. Поліцію викликала покоївка зірки. Наразі Литовченко інцидент не коментує ні журналістам, ні поліції.
Кореспонденти ТСН побували на місці злочину. Судячи з того, як працювали крадії, вони потрапили до квартири Литовченко за наведенням. До апартаментів Влади, які розташовані на четвертому поверсі, вони пробралися через вікно, яке не було під сигналізацією.
У Києві пограбували квартиру "Міс України-95" Влади Литовченко
Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні.
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