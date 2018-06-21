У Києві на Печерську обікрали сейф у квартирі "Міс Україна-95" Влади Литовченко (відео)

Судячи з того, як працювали крадії, вони потрапили до квартири Литовченко за наведенням

Поки "Міс України-95" Влада Литовченко відпочивала за кордоном, злодії влізли через вікно у її квартиру на Печерську та відкрили сейф. Поліцію викликала покоївка зірки. Наразі Литовченко інцидент не коментує ні журналістам, ні поліції.

Кореспонденти ТСН побували на місці злочину. Судячи з того, як працювали крадії, вони потрапили до квартири Литовченко за наведенням. До апартаментів Влади, які розташовані на четвертому поверсі, вони пробралися через вікно, яке не було під сигналізацією.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві обікрали главу офісу Ради Європи в Україні.